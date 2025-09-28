Trump'ın 18 yaşındaki torunu ticarete atıldı! Reklamını böyle yaptı

ABD Başkanı Donald Trump'ın torunu Kai, geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'ın bahçesinde yaptığı bir çekimle adından söz ettirdi. Uzun zamandır hayalini kurduğu bir projeyi hayata geçiren Kai, ticarete atıldığını duyurdu. Çok mutlu olduğunu ifade eden genç girişimci, kendi markasını çıkardı ve tekstil sektörüne giriş yaptı.

TANESİ 5 BİN 400 TL

Markasının ilk ürünleri olan sweatshirt'ler siyah, beyaz ve lacivert renk seçenekleriyle satışa çıktı. Ürünlerin üzerinde Kai’nin adı ya da baş harfleri var. CNN International'ın haberine göre bu ürünler, 130 dolar yani yaklaşık 5 bin 400 TL'den satışa sunuldu.

Kai, dedesi Donald Trump ile birlikte Marine Force One helikopterine binmeden önce, kendi markasına ait bir sweatshirt giyerek objektiflere poz verdi. Bu kare, koleksiyonun tanıtımında en çok konuşulan detaylardan biri olarak kayıtlara geçti.