Beyoğlu'nda otel yangını

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan bir otelin sauna bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. 16.30 sıralarında başlayan yangına, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis bölgede güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Ekipler yangını kontrol altına almasının ardından soğutma çalışma çalışması yaptı.

Yangın çevrede kısa süreli paniğe neden olurken otelde kalanlar tahliye edildi. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlatıldı.