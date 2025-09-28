Fenerbahçe Antalyaspor maçında kimler eksik? Karşılaşma Chobani Stadyumu’nda

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe maçı bu akşam 20.00'de oynanacak. Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakada hangi oyuncuların oynamayacağı da belli oldu.
Süper Lig'i 7. haftasında oynanacak olan karşılaşmada sarı lacivertli ekipte Jhon Duran sakatlığı nedeniyle forma giymeyecek. Mert Hakan Yandaş'ın da maç eksiği nedeniyle bugün kadroda yer almazken, Sakatlığını atlatan Edson Alvarez'in bugün forma giymesi bekleniyor.
Bu akşam oynanacak olan maçın kadrosu henüz belli olmazken maça yaklaşık 1-2 saat kala takımlar tarafından duyurulacak. Bugün oynancak olan müsabakada muhtemel ilk 11 kadrosu şöyle:
Fenerbahçe muhtemel 11
Oğuz
Çağlar
En-Nesyri
Fred
Kerem
Semedo
Ederson
Asensio
Brown
İsmail
Skriniar
Antalyaspor muhtemel 11
Storm
Julian
Abdülkadir
Soner
Ceesay
Paal
Dzhikiya
Giannetti
Bünyamin
van de Streek
Safuri