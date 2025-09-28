Menü Kapat
TGRT Haber
20°
 Sumru Tarhan

Fenerbahçe Antalyaspor maçında kimler eksik? Karşılaşma Chobani Stadyumu’nda

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe Antalyaspor maçı için bekleyiş devam ederken eksik olan futbolcular da belli oldu. Karşılaşmanın muhtemel ilk 11 kadrosu bekleniyor.

Fenerbahçe Antalyaspor maçında kimler eksik? Karşılaşma Chobani Stadyumu’nda
28.09.2025
28.09.2025
saat ikonu 16:38

Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçı bu akşam 20.00'de oynanacak. Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakada hangi oyuncuların oynamayacağı da belli oldu.

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK?

'i 7. haftasında oynanacak olan karşılaşmada sarı lacivertli ekipte sakatlığı nedeniyle forma giymeyecek. 'ın da maç eksiği nedeniyle bugün kadroda yer almazken, Sakatlığını atlatan Edson Alvarez'in bugün forma giymesi bekleniyor.

Fenerbahçe Antalyaspor maçında kimler eksik? Karşılaşma Chobani Stadyumu’nda

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Bu akşam oynanacak olan maçın kadrosu henüz belli olmazken maça yaklaşık 1-2 saat kala takımlar tarafından duyurulacak. Bugün oynancak olan müsabakada muhtemel ilk 11 kadrosu şöyle:

Fenerbahçe muhtemel 11

Oğuz

Çağlar

En-Nesyri

Fred

Kerem

Semedo

Ederson

Asensio

Brown

İsmail

Skriniar

Fenerbahçe Antalyaspor maçında kimler eksik? Karşılaşma Chobani Stadyumu’nda

muhtemel 11

Storm

Julian

Abdülkadir

Soner

Ceesay

Paal

Dzhikiya

Giannetti

Bünyamin

van de Streek

Safuri

