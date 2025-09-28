Fenerbahçe Antalyaspor maçında kimler eksik? Karşılaşma Chobani Stadyumu’nda

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe maçı bu akşam 20.00'de oynanacak. Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakada hangi oyuncuların oynamayacağı da belli oldu.

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Süper Lig'i 7. haftasında oynanacak olan karşılaşmada sarı lacivertli ekipte Jhon Duran sakatlığı nedeniyle forma giymeyecek. Mert Hakan Yandaş'ın da maç eksiği nedeniyle bugün kadroda yer almazken, Sakatlığını atlatan Edson Alvarez'in bugün forma giymesi bekleniyor.

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Bu akşam oynanacak olan maçın kadrosu henüz belli olmazken maça yaklaşık 1-2 saat kala takımlar tarafından duyurulacak. Bugün oynancak olan müsabakada muhtemel ilk 11 kadrosu şöyle:

Fenerbahçe muhtemel 11

Oğuz

Çağlar

En-Nesyri

Fred

Kerem

Semedo

Ederson

Asensio

Brown

İsmail

Skriniar

Antalyaspor muhtemel 11

Storm

Julian

Abdülkadir

Soner

Ceesay

Paal

Dzhikiya

Giannetti

Bünyamin

van de Streek

Safuri