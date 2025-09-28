Fenerbahçe Antalyaspor maçı nerede oynanacak, hangi stadyum?

Süper Lig'de bu akşam Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen FB maçı için bekleyiş sürerken nerede oynanacağı duyuruldu.

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ali Yılmaz'ın hakemliğini üstlendiği maça saatler kaldı. 20.00'de başlayacak olan müsabaka Chobani Stadı'nda oynanacak. 3 maçtır galibiyet alamayan sarı lacivertli ekip bu akşam 3 puan almayı hedefliyor. 6 müsabakada 12 puan toplayan Fenerbahçe bugün evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Nefes kesen müsabaka beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanırken taraftarlar şifreli olarak maçı seyredebilecek.

FENERBAHÇE ANTALYASPOR GEÇMİŞ MAÇLAR

İki takım ligde 59. kez bugün karşılaşacak. 58 maçta FB,, 39 kez galip olurken 11 maç beraberlikle sonuçlandı. Antalyaspor ile 8 kez galibiyet kazandı. Karşılaşmalarda sarı lacivertli ekpi 107 kez gol atarken 47 gol yedi.