Galatasaray - Liverpool maçının hakemi belli oldu

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. maçında sahasında Liverpool'u ağırlayacak. Galatasaray - Liverpool maçının hakemi de açıklandı. Bu zorlu mücadeleyi Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.CLEMENT TURPIN'İN KARNESİTurpin'in yönettiği maçlarda alınan sonuçlar;24.10.2024 Fenerbahçe 1-1 Manchester United06.07.2024 Hollanda 2-1 Türkiye16.08.2017 Başakşehir 1-2 Sevilla10.03.2016 Fenerbahçe 1-0 Braga12.12.2013 Lazio 0-0 Trabzonspor02.09.2011 Türkiye 2-1 Kazakistan27.09.2010 Türkiye U17 6-1 Çekya U1722.09.2010 Türkiye U17 3-0 Ermenistan U17