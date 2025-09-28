Volkan Demirel Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? Dikkat çeken açıklama geldi

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda 24 bin 393 geçerli oyun 12 bin 325'ini alan Sadettin Saran, başkan seçildi. Bu önemli gelişmenin ardından camiadaki görüşmeler de hız kazandı. Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Volkan Demirel, NOW Spor ekranlarında sarı-lacivertliler hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

KULÜBE BAĞLILIĞINI YİNELEDİ

Kulübe olan bağlılığını dile getiren Demirel, “Dışarıda, tanıdık, eş dost herkes benim Fenerbahçe camiasının içinde olmamı istiyor. Bu benim için gurur verici bir şey. Ben hiçbir zaman böyle bir talepte bulunmam. Tabii ki hedefim orası. Çalışmamla, azmimle, kafamdakilerle bir gün orayı gelip en kıymetli şeyi vermek istiyorum.” ifadelerini kullandı.Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile seçim öncesi ve sonrası görüştüğünü de dile getiren Demirel, şu sözleri sarf etti:



'BAŞKANIN VERECEĞİ BİR KARAR'

“Fenerbahçe'den resmi teklif almadım. Sadettin Başkan ile seçim öncesinde ve seçildikten sonra akşam saatlerinde dertleşmemiz oluyor. Başkanın kafasında benimle ilgili bir tasarruf var. Ama ben 'Beni nereye düşünürsünüz?' diye sormam. Bu başkanın vereceği bir karar. Verilen her karara saygı duyarım.”

Teknik direktör Domenico Tedesco hakkında da görüşlerini açıklayan Demirel, herkesin aksine Tedesco ile devam edilmesi gerektiğini söyleyerek şaşkına çevirdi. “Şu anda Fenerbahçe'nin bir hocası var. Ben Domenico Tedesco ile devam edilmesi görüşündeyim. Hocaya biraz şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Zagreb maçından sonra herkes böyle bir düşünceye girdi ama hocayla devam edilmesi en doğru karar gibi gözüküyor. En azından milli takım arasına kadar devam edilmeli.” ifadelerini kullandı.