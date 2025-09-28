Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Volkan Demirel Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? Dikkat çeken açıklama geldi

Fenerbahçe'de Sadettin Saran dönemi başladı. Her geçen gün yeni bir gelişme yaşanırken Saran, kulübün efsane isimlerinden Volkan Demirel ile bir görüşme gerçekleştirdi. i. Demirel, “Fenerbahçe camiasının içinde olmamı istiyorlar, bu benim için gurur verici” derken, ihtiyaç duyulması halinde göreve hazır olduğunu vurguladı. Ayrıca Sadettin Saran ile görüştüğünü belirten Demirel, Tedesco ile devam edilmesi gerektiğini ifade etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2025
saat ikonu 10:34
|
GÜNCELLEME:
28.09.2025
saat ikonu 10:36

Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda 24 bin 393 geçerli oyun 12 bin 325'ini alan , başkan seçildi. Bu önemli gelişmenin ardından camiadaki görüşmeler de hız kazandı. Fenerbahçe'nin efsane kaptanı , NOW Spor ekranlarında sarı-lacivertliler hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Volkan Demirel Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? Dikkat çeken açıklama geldi

KULÜBE BAĞLILIĞINI YİNELEDİ

Kulübe olan bağlılığını dile getiren Demirel, “Dışarıda, tanıdık, eş dost herkes benim Fenerbahçe camiasının içinde olmamı istiyor. Bu benim için gurur verici bir şey. Ben hiçbir zaman böyle bir talepte bulunmam. Tabii ki hedefim orası. Çalışmamla, azmimle, kafamdakilerle bir gün orayı gelip en kıymetli şeyi vermek istiyorum.” ifadelerini kullandı.Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile seçim öncesi ve sonrası görüştüğünü de dile getiren Demirel, şu sözleri sarf etti:

Volkan Demirel Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? Dikkat çeken açıklama geldi


'BAŞKANIN VERECEĞİ BİR KARAR'

“Fenerbahçe'den resmi teklif almadım. Sadettin Başkan ile seçim öncesinde ve seçildikten sonra akşam saatlerinde dertleşmemiz oluyor. Başkanın kafasında benimle ilgili bir tasarruf var. Ama ben 'Beni nereye düşünürsünüz?' diye sormam. Bu başkanın vereceği bir karar. Verilen her karara saygı duyarım.”

Volkan Demirel Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? Dikkat çeken açıklama geldi

Domenico Tedesco hakkında da görüşlerini açıklayan Demirel, herkesin aksine Tedesco ile devam edilmesi gerektiğini söyleyerek şaşkına çevirdi. “Şu anda Fenerbahçe'nin bir hocası var. Ben Domenico Tedesco ile devam edilmesi görüşündeyim. Hocaya biraz şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Zagreb maçından sonra herkes böyle bir düşünceye girdi ama hocayla devam edilmesi en doğru karar gibi gözüküyor. En azından milli takım arasına kadar devam edilmeli.” ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’nun tazminat maddesi: Ali Koç’un kuralı karşılık buldu!
Ali Koç gitti, Sadettin Saran geldi! Fanatik Fenerbahçeli aile kurban kesti: İnşallah şampiyonluğu da göreceğiz
ETİKETLER
#teknik direktör
#volkan demirel
#sadettin saran
#Fenerbahçe
#Başkan Seçimi
#Domenico Tedesco
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.