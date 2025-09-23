Menü Kapat
26°
Yaşam
Editor
 Baran Aksoy

Ali Koç gitti, Sadettin Saran geldi! Fanatik Fenerbahçeli aile kurban kesti: İnşallah şampiyonluğu da göreceğiz

Elazığ'da Fenerbahçeli baba-kız, Sadettin Saran'ın Ali Koç'tan başkanlığı almasının ardından adadıkları hayvanı kesti. Baba ve kızı, adadıkları hayvanın kesimiyle birlikte Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna da göreceklerine inandıklarını söyledi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2025
13:22
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
13:22

'da yaşayan Mehmet Fatih ve kızı Elif Yaren Çakar, 'ye olan fanatikliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Evlerinin renklerini dahi sarı ve lacivert yapan aile, geçtiğimiz günlerde 'ın Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkanlığa seçilmesi üzerine yeni şampiyonluklar kazanmak için adadıkları hayvanı kesti. Aile, Sadettin Saran'ın başkan olması ve adadıkları hayvanın kesimiyle birlikte Fenerbahçe şampiyonluğu göreceklerini söyledi.

Ali Koç gitti, Sadettin Saran geldi! Fanatik Fenerbahçeli aile kurban kesti: İnşallah şampiyonluğu da göreceğiz

Elif Yaren'in Sadettin Saran'ın başkan olabilmesi için adadığı adaklık kurbanı kestiklerini belirten baba Yaren, "İnşallah bu kurbanlıkla birlikte Fenerbahçe'nin Sadettin Saran'la şampiyonluğunu görmüş oluruz" ifadelerini kullandı.

Ali Koç gitti, Sadettin Saran geldi! Fanatik Fenerbahçeli aile kurban kesti: İnşallah şampiyonluğu da göreceğiz

"İNŞALLAH KESTİĞİMİZ ADAKLA FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUĞU GELECEK"

Fanatik Fenerbahçeli Elif Yaren Çakar, "Sadettin Saran ile Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inanıyorum. Saran Başkan Fenerbahçe şampiyon. Yeni başkanımızla birlikte gelecek ben de inşallah o şampiyonluğu yaşayacağım. İnşallah kestiğimiz adakla Fenerbahçe'nin şampiyonluğu gelecek" diye konuştu.

Ali Koç gitti, Sadettin Saran geldi! Fanatik Fenerbahçeli aile kurban kesti: İnşallah şampiyonluğu da göreceğiz

"YENİ YÖNETİMİN BAŞARILI OLMASI İÇİN DUA EDECEĞİZ"

Fenerbahçe taraftarı Ayhan Aydın da, "Fenerbahçe'nin makus tarihi değişsin diye Fatih hocamın da katkılarıyla adak kestik. Yeni yönetimin başarılı olması için dua edeceğiz. Yıllardır şampiyonluk yaşamadık. Şampiyonluk ve Fenerbahçe'nin istikbali için dua edeceğiz. Sadettin Başkan'a da görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

