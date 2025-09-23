Menü Kapat
26°
Denizli'deki dehşet anları kameraya yansıdı! Yere düşürdükleri kişiyi sırtından bıçakladılar

Denizli'de bıçaklı saldırganlar dehşet saçtı! Sokak ortasında arbedeye dönüşen kavgada motosikletine çarparak yere düşürülen kişi sırtından bıçaklandı. Çıkan korkunç kavgada 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

'in Atalar Mahallesi'nde meydana gelen olayda karşılaşan 2 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından başlayan , kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü. Vatandaşların araya girmesiyle uzaklaştırılan taraflardan birisi, motosikletine binerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.

Denizli'deki dehşet anları kameraya yansıdı! Yere düşürdükleri kişiyi sırtından bıçakladılar

MOTOSİKLETİNE ÇARPIP YERE DÜŞÜRDÜ

Üzerindeki elbiseleri yırtılan şahıs, bölgeden uzaklaşmak isterken, kavgayı haber alınca olay yerine motosikletiyle gelen diğer kişi, uzaklaşmak isteyen şahsın motosikletine çarparak düşmesini sağladı. İki şahıs yere düşerken kavgayı başlatan kişinin de saldırıya dahil olmasıyla 3 kişi yolun ortasında boğuşmaya başladı. Bu sırada kavganın ilk tarafı olan kişi, elindeki bıçağı yaralının sırtına sapladıktan sonra yere attı.

Denizli'deki dehşet anları kameraya yansıdı! Yere düşürdükleri kişiyi sırtından bıçakladılar

VATANDAŞLAR NE YAPTIYSA KAVGAYI AYIRMADI

Kavgayı ayırmaya çalışan çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri şahısları zorlukla ayırabildi. Sağlık ekiplerinin bölgeye gelmesinin ardından yaralanan 3 şahıs, hastanedeki tedavilerinin ardından karakola sevk edildi.

Denizli'deki dehşet anları kameraya yansıdı! Yere düşürdükleri kişiyi sırtından bıçakladılar
