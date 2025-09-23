Denizli'deki dehşet anları kameraya yansıdı! Yere düşürdükleri kişiyi sırtından bıçakladılar

Pamukkale'in Atalar Mahallesi'nde meydana gelen olayda karşılaşan 2 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından başlayan kavga, kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü. Vatandaşların araya girmesiyle uzaklaştırılan taraflardan birisi, motosikletine binerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.

MOTOSİKLETİNE ÇARPIP YERE DÜŞÜRDÜ

Üzerindeki elbiseleri yırtılan şahıs, bölgeden uzaklaşmak isterken, kavgayı haber alınca olay yerine motosikletiyle gelen diğer kişi, uzaklaşmak isteyen şahsın motosikletine çarparak düşmesini sağladı. İki şahıs yere düşerken kavgayı başlatan kişinin de saldırıya dahil olmasıyla 3 kişi yolun ortasında boğuşmaya başladı. Bu sırada kavganın ilk tarafı olan kişi, elindeki bıçağı yaralının sırtına sapladıktan sonra yere attı.

VATANDAŞLAR NE YAPTIYSA KAVGAYI AYIRMADI

Kavgayı ayırmaya çalışan çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri şahısları zorlukla ayırabildi. Sağlık ekiplerinin bölgeye gelmesinin ardından yaralanan 3 şahıs, hastanedeki tedavilerinin ardından karakola sevk edildi.