TGRT Haber
25°
 Nalan Güler Güven

Gaziantep'te akıllara durgunluk veren olay! Bakanlık çalışanı kalbinden bıçaklanmış halde bulundu

Gaziantep'te dağlık alanda vatandaşların ihbarı üzerine ortaya çıktı! Boş araziye bırakılmış aracın içinde ölü bulunan kişinin Ticaret ve Orman İl Müdürlüğü'nde ziraat teknikeri olan 58 yaşındaki Ahmet Unurlu olduğu ortaya çıktı. Unurlu'nun kalbinden bıçaklanmış şeklinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2025
17:29
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
17:29

'te Ticaret ve Orman İl Müdürlüğü'nde ziraat teknikeri olarak görev yapan 58 yaşındaki Ahmet Unurlu dağlık alanda kalbinden bıçaklanmış şekilde ölü bulundu.

VATANDAŞLAR BULDU

Sabah saatlerinde Oğuzeli ilçesi kırsal Çaybaşı Mahallesi'nde iddiaya göre, dağlık alanda park halindeki bir aracın içinde bir şahsı hareketsiz şekilde gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde araç içerisinde kalbinden bıçaklanmış halde bulunan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Gaziantep'te akıllara durgunluk veren olay! Bakanlık çalışanı kalbinden bıçaklanmış halde bulundu

BAKANLIK ÇALIŞANI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Jandarma ekiplerinin soruşturması neticesinde hayatını kaybeden şahsın, Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Oğuzeli İlçe Tarım Müdürlüğü'nde ziraat teknikeri olarak çalışan Ahmet Unurlu olduğu tespit edildi. Unurlu'nun cenazesi, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER
#cinayet
#öldürme
#gaziantep
#iddialar
#Oğuzeli
#Ziraat Teknikeri
#Yaşam
