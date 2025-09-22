Gaziantep'te şoke eden eylem! Maaşlarını alamayan işçilerden toplu intihar girişimi

İstanbul
Nizip ilçesinde yapımı süren adliye binası çalışanları uzun süredir maaşlarını alamadıkları sebebiyle binaya çıkarak toplu intihara kalkıştı.
İŞÇİLER MAAŞLARI ALAMAYINCA İNTİHARA KALKIŞTI
Yapımı devam eden adliye binasında çalışan işçiler, uzun süredir alamadıkları maaşları nedeniyle eylem yapıyor. Şantiyede toplanan işçiler, haklarını alamadıklarını öne sürerek inşaatın çatısına çıktı.
15 KİŞİLİK GRUP YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ
15 kişilik gurup, maaşlarının ödenmemesi halinde toplu olarak inşaattan atlama tehdidinde bulunarak, yetkililerden çözüm bulunmasını istedi.
Firma yetkilileri maaşlarının ödeneceği sözü sonrası işçiler ikna olup binadan indi.