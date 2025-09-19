Menü Kapat
22°
Editor
Editor
 Baran Aksoy

Alacağım var dedi, intihara kalkıştı! Polis yiyecek verip indirdi

Malatya'da 1,5 milyon TL alacağı olduğunu iddia eden bir işçi, apartmanın çatısına çıkıp intihar edeceğini söyledi. Karının çok aç olduğunu söyleyen şahsa polis ekipleri yiyecek verdi. Yaklaşık 5 saat süren ikna çabalarının ardından şahıs, aşağı indirildi.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
19.09.2025
14:28
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
14:47

'da sabah erken saatlerde meydana gelen olayda; 27 yaşındaki Z.P., yaklaşık 1,5 milyon TL tutarındaki alacağının ödenmediğini ileri sürerek, bir apartmanın çatısına çıktı.

Alacağım var dedi, intihara kalkıştı! Polis yiyecek verip indirdi

Genci apartmanın çatısında gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine , , itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şahısla iletişime geçerek uzun süre çabasında bulundu.

Alacağım var dedi, intihara kalkıştı! Polis yiyecek verip indirdi

YİYECEK VE İÇECEK VERİLDİ

Açlık nedeniyle baş dönmesi yaşadığını belirten, Z.P.'ye polis ekipleri tarafından yiyecek ve içecek verilirken, yaklaşık 5 saat süren eylemin ardından ikna edilen şahıs, çatıdan indirildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

