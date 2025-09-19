Alacağım var dedi, intihara kalkıştı! Polis yiyecek verip indirdi

Malatya'da sabah erken saatlerde meydana gelen olayda; 27 yaşındaki Z.P., yaklaşık 1,5 milyon TL tutarındaki alacağının ödenmediğini ileri sürerek, bir apartmanın çatısına çıktı.

Genci apartmanın çatısında gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şahısla iletişime geçerek uzun süre ikna çabasında bulundu.

YİYECEK VE İÇECEK VERİLDİ

Açlık nedeniyle baş dönmesi yaşadığını belirten, Z.P.'ye polis ekipleri tarafından yiyecek ve içecek verilirken, yaklaşık 5 saat süren eylemin ardından ikna edilen şahıs, çatıdan indirildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.