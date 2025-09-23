Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

AKOM İstanbul için gün verdi! Sağanak çok kuvvetli geliyor: Sıcaklıklar düşecek

İstanbul'da serin havaların ardından güneşli havalar etkisini göstermeye başladı. Sıcaklıklar yükselse de AKOM yaptığı açıklamada serin ve sağanak havalar için gün verdi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 13:16
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 13:19

başta olmak üzere birçok ilde hava sıcaklıkları önce düştü sonra güneşli havalar geri döndü. AKOM, günlerdir devam eden güneşli günlerin yerini sağanak ve serin havaya bırakacağını bildirdi. Yapılan değerlendirmede İstanbul'da güneşli havaların perşembe günü son bulacağı bildirildi. Perşembe günü hem sağanak etkili olacak hem de hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek.

AKOM İstanbul için gün verdi! Sağanak çok kuvvetli geliyor: Sıcaklıklar düşecek

SERİN VE SAĞANAK YAĞIŞLI HAVALAR GELİYOR

AKOM yaptığı açıklamada serin havaların geri döneceğini bildirerek, "İstanbul'da hafta ortasına (Çarşamba) kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması beklenirken, sıcaklıkların 26-28°C aralığında seyretmeye devam edeceği; Perşembe günü itibari ile bölgemize tekrar serin ve yağışlı havanın giriş yapacağı öngörülüyor" ifadelerini kullandı.

AKOM İstanbul için gün verdi! Sağanak çok kuvvetli geliyor: Sıcaklıklar düşecek
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rize’de sağanak hayatı felç etti
AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı! Bu günlere dikkat: Kuvvetli geliyor
İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı? 18 Eylül AKOM uyardı
ETİKETLER
#istanbul
#yağmur
#Ha Hava Durumu
#Serin Hava
#Sıcaklık Düşüşü
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.