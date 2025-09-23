AKOM İstanbul için gün verdi! Sağanak çok kuvvetli geliyor: Sıcaklıklar düşecek

İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hava sıcaklıkları önce düştü sonra güneşli havalar geri döndü. AKOM, günlerdir devam eden güneşli günlerin yerini sağanak ve serin havaya bırakacağını bildirdi. Yapılan değerlendirmede İstanbul'da güneşli havaların perşembe günü son bulacağı bildirildi. Perşembe günü hem sağanak etkili olacak hem de hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek.

SERİN VE SAĞANAK YAĞIŞLI HAVALAR GELİYOR

AKOM yaptığı açıklamada serin havaların geri döneceğini bildirerek, "İstanbul'da hafta ortasına (Çarşamba) kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması beklenirken, sıcaklıkların 26-28°C aralığında seyretmeye devam edeceği; Perşembe günü itibari ile bölgemize tekrar serin ve yağışlı havanın giriş yapacağı öngörülüyor" ifadelerini kullandı.