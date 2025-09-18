Menü Kapat
Canlı Yayın
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı? 18 Eylül AKOM uyardı

Havanın bulutlu olduğunu gören ve dışarıda işi olan vatandaşlar tarafından İstanbul'da bugün yağmur yağıp yağmayacağı merak ediliyor. AKOM tarafından 18 Eylül Perşembe günü İstanbul hava durumu tahmini paylaşıldı.

18.09.2025
18.09.2025
Yaz aylarının sona ermesiyle ve sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte havalar giderek soğumaya devam ediyor. 'da yaşayan ve dışarıda işi olan vatandaşlar tarafından bugün yağmurun, yağıp yağmayacağı ise merak ediliyor.

AKOM tarafından 18 Eylül 2025 Perşembe günü İstanbul tahmini yayımlandı.

İSTANBUL'DA BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI 18 EYLÜL?

AKOM tarafından açıklanan bilgilere göre bugün İstanbul'da bugün kısa süreli yerel sağanak geçişlerinin yaşanması öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının 22-24 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise poyrazdan sert, aralıklarla kuvvetlice eseceği belirtildi. Yerel sağanak yağmurların 20 Eylül 2025 Cumartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.

AKOM tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"İstanbul'da hafta sonuna (Cumartesi) kadar etkili olması beklenen sistem nedeni ile rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) kuvvetli (20-50km/S) eseceği, beraberinde kısa süreli yerel sağanak yağmur geçişleri yaşanacağı öngörülürken sıcaklıkların 22-24 derece aralığında serin seyredeceği öngörülüyor."

İSTANBUL'DA HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahmin raporuna göre İstanbul'da 19 Eylül 2025 Cuma günü gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Hafta sonu ise yağışın yerini parçalı bulutlu hava alacak. 20 Eylül Cumartesi günü havanın en düşük 17 derece, en yüksek ise 27 derece olması bekleniyor. 21 Eylül Pazar günü ise hava sıcaklıkları biraz daha artarak en düşük 19, en yüksek ise 27 derece seviyelerini görecek.

