Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Çocuğunuz ChatGPT kullanıyorsa dikkat: Yeni sistem devreye giriyor

OpenAI, ChatGPT'ye 18 yaş altı kullanıcıları otomatik tespit edip güvenli içerik sunacak yeni sistemini getiriyor. Sohbet botu artık çocuklara ayrı yetişkinlere ayrı muamele gösterecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çocuğunuz ChatGPT kullanıyorsa dikkat: Yeni sistem devreye giriyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 11:47

Yapay zeka tabanlı sohbet robotu 'nin arkasındaki şirket OpenAI, çocukların çevrim içi güvenliğini artırmayı hedefleyen önemli bir adım atıyor. Şirket ay sonuna kadar platforma ebeveyn denetimleri eklemeyi ve kullanıcıların yaşını otomatik olarak tahmin edebilecek yeni bir sistem devreye almayı planlıyor.

Sam Altman tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni sistem kullanıcı davranışlarını analiz ederek yaş tahmini yapacak. 18 yaşın altında olduğu değerlendirilen kullanıcılara yaşa uygun içerikler sunulacak. Yaş tespitinin mümkün olmaması halinde kimlik doğrulaması talep edileceği belirtiliyor.

Çocuğunuz ChatGPT kullanıyorsa dikkat: Yeni sistem devreye giriyor

Sam Altman şüpheli durumlarda "önce güvenlik" yaklaşımıyla 18 yaş altı modunun otomatik olarak devreye gireceğini bildirdi: “Bazı durumlarda veya ülkelerde kimlik belgesi isteyebiliriz. Bunun yetişkinler için gizlilik ihlali olduğunu biliyoruz. Ancak bu fedakarlığa değeceğine inanıyoruz."

Çocuğunuz ChatGPT kullanıyorsa dikkat: Yeni sistem devreye giriyor

CHATPGT ÇOCUKLARA NASIL DAVRANACAK?

Altman, ChatGPT'nin varsayılan sürümünün flörtöz bir dil kullanmadığını ancak kullanıcıların böyle bir talepte bulunması halinde modele cevap verme esnekliği tanındığını söyledi.

Ayrıca ChatGPT'nin normalde bir kişinin nasıl intihar edebileceğine dair talimatlar vermeyecek şekilde tasarlandığını, fakat yetişkin bir kullanıcı intiharı anlatan kurgusal bir hikaye yazmak için yardım isterse, "modelin bu talebe yardımcı olabileceğini" sözlerine ekledi.

Çocuğunuz ChatGPT kullanıyorsa dikkat: Yeni sistem devreye giriyor

18 yaş altı kullanıcılar için flört içerikli sohbetler ve intihar temalı açıklamalar tamamen engellenecek. Altman, reşit olmayan bir kullanıcının intihar eğilimli ifadeler kullanması halinde önce ebeveynlerle iletişime geçmeye çalışacaklarını, gerekirse acil tehlike durumlarında yetkililere başvuracaklarını duyurdu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bill Gates yaptı yapacağını: Gizli anlaşma ile OpenAI dönüşüyor
ABD Savunma Bakanlığı ve OpenAI güçlerini birleştirdi
ETİKETLER
#yapay zeka
#chatgpt
#Çocuk Güvenliği
#Ebeveyn Denetimleri
#Yaş Tahmini
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.