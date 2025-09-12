Bill Gates yaptı yapacağını: Gizli anlaşma ile OpenAI dönüşüyor

ChatGPT’nin sahibi OpenAI, yönetim yapısını değiştirerek yapay zekâ yatırımları için şirketi halka arz etmeyi hedefliyor. Bu süreçte Microsoft ile yapılan anlaşma, dönüşüm yolundaki en önemli adımlardan biri olarak görülüyor.

ANLAŞMANIN DETAYLARI GİZLİ TUTULUYOR

Taraflar, ticari işbirliğinin ayrıntılarını açıklamadı. Ancak nihai bir anlaşmaya varılması için görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Microsoft’un 2019’da 1 milyar dolar, 2023’te ise 10 milyar dolar yatırım yaptığı OpenAI ile bağının daha da güçleneceği tahmin ediliyor.

YASAL SÜREÇ DEVREDE

OpenAI’ın yeni yapıya geçebilmesi için Kaliforniya ve Delaware savcılıklarının onayını alması gerekiyor. Şirket, bu süreci yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyor. Aksi halde milyarlarca dolarlık yatırımın riske girebileceği konuşuluyor.