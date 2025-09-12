Menü Kapat
Teknoloji
Bill Gates yaptı yapacağını: Gizli anlaşma ile OpenAI dönüşüyor

Microsoft ile OpenAI, yapay zekâ şirketinin kar amaçlı bir yapıya geçebilmesi için aralarındaki ilişkiyi düzenleyen bağlayıcı olmayan bir anlaşmaya vardı.

Bill Gates yaptı yapacağını: Gizli anlaşma ile OpenAI dönüşüyor
ChatGPT’nin sahibi , yönetim yapısını değiştirerek yapay zekâ yatırımları için şirketi etmeyi hedefliyor. Bu süreçte ile yapılan anlaşma, dönüşüm yolundaki en önemli adımlardan biri olarak görülüyor.

Bill Gates yaptı yapacağını: Gizli anlaşma ile OpenAI dönüşüyor

ANLAŞMANIN DETAYLARI GİZLİ TUTULUYOR

Taraflar, ticari işbirliğinin ayrıntılarını açıklamadı. Ancak nihai bir anlaşmaya varılması için görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Microsoft’un 2019’da 1 milyar dolar, 2023’te ise 10 milyar dolar yaptığı OpenAI ile bağının daha da güçleneceği tahmin ediliyor.

YASAL SÜREÇ DEVREDE

OpenAI’ın yeni yapıya geçebilmesi için Kaliforniya ve Delaware savcılıklarının onayını alması gerekiyor. Şirket, bu süreci yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyor. Aksi halde milyarlarca dolarlık yatırımın riske girebileceği konuşuluyor.

