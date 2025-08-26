Menü Kapat
 | Murat Makas

Bill Gates'in genetiği değiştirilmiş sivrisinekleri bulunup yok edilecek

Sıtma ile mücadele amacıyla geliştirilen genetiği değiştirilmiş sivrisinekler, Burkina Faso yönetimi tarafından tehdit olarak görülüp yasaklandı. Ülkedeki tüm numunelerin imha edilmesine karar verildi.

Bill Gates'in genetiği değiştirilmiş sivrisinekleri bulunup yok edilecek
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 14:28
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 13:54

benzeri hastalıkların yayılmasını önlemek için genleri değiştirilen sivrisinekler, 'da ciddi tartışma başlattı. Bill Gates'in desteklediği TargetMalaria adlı program kapsamında 2019'dan bu yana doğaya salınan sivrisinekler, ülke yönetiminden onay almadı.

Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traoré, programın ülkedeki tüm faaliyetlerini durdurdu. Traoré, genetiği değiştirilmiş sivrisineklerin doğaya salınmasını yasakladı ve ülkedeki mevcut numunelerin imha edilmesini emretti. Bundan sonra tespit edilen sivrisinekler de toplanıp yok edilecek.

Bill Gates'in genetiği değiştirilmiş sivrisinekleri bulunup yok edilecek

"SITMAYI AZALTMADI, ARTIRDI"

Bilim dünyasında heyecan uyandıran bu projeler, Burkina Faso'da tam tersi bir etkiyle değerlendiriliyor. Yetkililer, programın uygulandığı bölgelerde sıtmanın azalmadığını, aksine daha da arttığını savunuyor. Bu nedenle projeye karşı mesafe koyan hükümet, Batılı ülkelerin sağlık projelerine ihtiyatla yaklaşmaya başladı.

Bill Gates'in genetiği değiştirilmiş sivrisinekleri bulunup yok edilecek

BATI'YA KARŞI DİRENİŞİN PARÇASI

Traoré'nin 2022’de iktidara gelmesinin ardından Burkina Faso, ABD ve Fransa gibi ülkelerin etkisini sınırlamaya yönelik adımlar atmaya başlamıştı. TargetMalaria'nın durdurulması da bu politikanın bir uzantısı olarak görülüyor.

ETİKETLER
#sivrisinek
#sıtma
#bill gates
#burkina faso
#Genetik Değişiklik
#Targermalaria
#Dünya
