Bill Gates'in genetiği değiştirilmiş sivrisinekleri bulunup yok edilecek

Sıtma benzeri hastalıkların yayılmasını önlemek için genleri değiştirilen sivrisinekler, Burkina Faso'da ciddi tartışma başlattı. Bill Gates'in desteklediği TargetMalaria adlı program kapsamında 2019'dan bu yana doğaya salınan sivrisinekler, ülke yönetiminden onay almadı.

Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traoré, programın ülkedeki tüm faaliyetlerini durdurdu. Traoré, genetiği değiştirilmiş sivrisineklerin doğaya salınmasını yasakladı ve ülkedeki mevcut numunelerin imha edilmesini emretti. Bundan sonra tespit edilen sivrisinekler de toplanıp yok edilecek.

"SITMAYI AZALTMADI, ARTIRDI"

Bilim dünyasında heyecan uyandıran bu projeler, Burkina Faso'da tam tersi bir etkiyle değerlendiriliyor. Yetkililer, programın uygulandığı bölgelerde sıtmanın azalmadığını, aksine daha da arttığını savunuyor. Bu nedenle projeye karşı mesafe koyan hükümet, Batılı ülkelerin sağlık projelerine ihtiyatla yaklaşmaya başladı.

BATI'YA KARŞI DİRENİŞİN PARÇASI

Traoré'nin 2022’de iktidara gelmesinin ardından Burkina Faso, ABD ve Fransa gibi ülkelerin etkisini sınırlamaya yönelik adımlar atmaya başlamıştı. TargetMalaria'nın durdurulması da bu politikanın bir uzantısı olarak görülüyor.