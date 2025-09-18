Menü Kapat
Yol yerine kaldırımı kullandı, cezadan kaçamadı! O anlar kamerada

’de sosyal medyada üzerinden paylaşılan "trafikte tehlikeli araç kullanımı" ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri araç sürücüsünün tespiti ve gerekli cezanın uygulanması için harekete geçti. Yapılan kamera incelemelerinde Ankara Bulvarı Sevindik kavşağında SUV arac sürücünün yayaları tehlikeye atarak kaldırımlarda ilerlediği ve ihlali yaparak trafikteki diğer sürücüleri de tehlikeye attığı belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları detaylı incelemelerde araç ve araç sürücüsünü tespit ederek 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında; Trafik yer işaretlemelerine uymamak sucundan 993 TL, Trafiğin güvenliği ve düzeni ile ilgili kurallara uymamak sucundan 993 TL, Trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde saygısızca araç sürmek sucundan 993 TL ve Kırmızı ışıkta geçmek sucundan 2 bin 167 TL olmak üzere toplamda 5 bin 146 TL cezai işlem uygulandı.

