Dünya
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Macron karısının kadın olduğunu ispatlayacak! Dünyanın gözü sunacakları kanıtta

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron hakkında ortaya atılan “erkek olarak doğduğu” iddiaları ABD mahkemesine taşındı. Macron çifti, bilimsel kanıtlarla bu iddialara yanıt vermeye hazırlanıyor.

Macron karısının kadın olduğunu ispatlayacak! Dünyanın gözü sunacakları kanıtta
KAYNAK:
BBC Türkçe
|
GİRİŞ:
18.09.2025
11:58
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
12:00

Cumhurbaşkanı ’un eşi Brigitte Macron’un cinsiyetine dair sosyal medyada yayılan iddialar, uluslararası bir davaya dönüştü. Sağcı influencer Candace Owens’ın, Brigitte Macron’un “erkek olarak doğduğu” yönündeki ısrarlı açıklamalarına karşı çiftin avukatları harekete geçti. ABD’de açılan hakaret davasında, Brigitte Macron’un kadın olduğunu kanıtlamak için bilimsel ve fotoğrafik deliller sunulacağı duyuruldu.

Macron karısının kadın olduğunu ispatlayacak! Dünyanın gözü sunacakları kanıtta

“CUMHURBAŞKANI DA ÇOK ETKİLENDİ”

çiftinin avukatı Tom Clare, BBC’ye yaptığı açıklamada, Brigitte Macron’un bu iddiaları “inanılmaz derecede üzücü” bulduğunu ifade etti. Clare, “Bir ülkenin cumhurbaşkanı bile olsanız, aileniz saldırıya uğradığında bundan etkilenmemek mümkün değil. Emmanuel Macron da bu süreçten çok etkilendi” dedi.

“BUNU KANITLAMAK ZORUNDA KALMAK ÜZÜCÜ”

Avukat Clare, mahkemeye sunulacak kanıtların uzman tanıklıkları ve aile hayatına dair belgeler olacağını belirtti. Çiftin, Brigitte Macron’un hamilelik dönemine ait fotoğrafları da usule uygun şekilde mahkemeye sunabileceğini kaydetti. Clare, “Böyle bir kanıt sunmak zorunda bırakılmak inanılmaz derecede üzücü” ifadelerini kullandı.

Macron karısının kadın olduğunu ispatlayacak! Dünyanın gözü sunacakları kanıtta

İDDİALARIN KÖKENİ

Brigitte Macron hakkındaki iddialar ilk kez 2021’de Fransız blogcular Amandine Roy ve Natacha Rey tarafından bir YouTube videosunda gündeme getirildi. Daha sonra ABD’li influencer Candace Owens, bu söylemi sık sık tekrar ederek geniş bir kitleye ulaştırdı. Owens, Mart 2024’te bu iddiaya “mesleki itibarını koyduğunu” açıklamıştı.

FRANSA’DAKİ DAVA SÜRECİ

Macron çifti, 2024’te Fransa’da Roy ve Rey’e karşı açtıkları hakaret davasını ilk aşamada kazandı. Ancak 2025’te temyiz mahkemesi, kapsamında değerlendirme yaparak kararı bozdu. Çift bu karara itiraz etmiş durumda.

