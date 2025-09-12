Fransa’da kebap yasağı reddedildi

Küçük bir kasabada fast-food ve kebapçı açılmasını engellemek için hazırlanan kararnameye valilikten onay çıkmadı.

KASABADA ‘ŞEHİR RUHU’ TARTIŞMASI

Fransa’nın Aisne bölgesindeki Fère-en-Tardenois kasabasında Belediye Başkanı Jean-Paul Roseleux, son yıllarda artan fast-food dükkanlarının kasabanın kimliğini bozduğunu savundu. Roseleux, yeni kebapçı ve fast-food restoranlarının açılmasını yasaklayan bir kararname yayımladı. Ancak düzenleme, valilik tarafından geçersiz sayıldı.

“KEBAP FAST-FOOD DEĞİL”

Kararın yankıları Türkiye’ye de ulaştı. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Adana Şube Başkanı Biral Serttaş, yasağı duyduklarını belirterek kebabın fast-food ile aynı kefeye konulamayacağını söyledi. Serttaş, “Dünyadaki tüm menüleri bir tarafa koyun, Adana kebabını bir tarafa koyun. Etinden salatasına kadar taze ürünlerle hazırlanır, bağışıklığı güçlendirir. Fransa’nın soğuk günlerinde halkın kebaptan mahrum kalması üzücü” dedi.

“TURİSTLER İÇİN DE DARBE”

Yaklaşık 25 yıldır kebapçılık yapan İsmail Çalıkıran da karara tepki göstererek Fransa’nın bu tutumdan vazgeçmesini istedi. Avrupa’da restoranlar işleten Mehmet Karaca ise yasağın hem yatırımcıları hem de turistleri olumsuz etkileyeceğini vurguladı. Karaca, “Avrupa’nın birçok şehrinde kebap ve ızgara restoranları açıyoruz. Fransa’da bu tür işletmelere yasak getirilmesi büyük bir darbe. Biz olmasak, kebap olmasa, insanlar ne yiyecek?” ifadelerini kullandı.