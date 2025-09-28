Menü Kapat
TGRT Haber
20°
Gündem
 Nalan Güler Güven

Husumetlilerin kavgasında kan döküldü! Tarafların yakınları hastaneyi birbirine kattı

Bursa'da husumetli iki taraf arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya döndü. Tabancaların çekildiği kavgada Ahmet Kılıçarslan hayatını kaybetti. 2 kişinin yaralandığı kavgada iki tarafın yakınları İnegöl Devlet Hastanesi önünde de birbirine girdi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2025
16:49
|
GÜNCELLEME:
28.09.2025
16:49

'de husumetli iki taraf arasında çıkan tartışmada kan döküldü. Silahlı kavgaya dönen tartışmada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Husumetlilerin kavgasında kan döküldü! Tarafların yakınları hastaneyi birbirine kattı

TARTIŞMA ÇIĞIRINDAN ÇIKTI TABANCALAR ÇEKİLDİ

Saat 14.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Kozluca mahallesi yolunda, 2 grup arasında daha önceye dayanan husumetten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup birbirlerine tabancalarla defalarca ateş etti.

Husumetlilerin kavgasında kan döküldü! Tarafların yakınları hastaneyi birbirine kattı

Silahlı sonucunda Ahmet Kılıçaslan (25) ağır yaralanırken, Fırat D.(20) sırtından, Samet S.(21) ise elinden yaralandı. Yaralılar özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ahmet Kılıçaslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Husumetlilerin kavgasında kan döküldü! Tarafların yakınları hastaneyi birbirine kattı

ACİL SERVİSTE TARAFLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Kavgayı duyan iki tarafın akrabaları İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde kavga etti.

Husumetlilerin kavgasında kan döküldü! Tarafların yakınları hastaneyi birbirine kattı

Hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle taraflar ayrıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

