Husumetlilerin kavgasında kan döküldü! Tarafların yakınları hastaneyi birbirine kattı

İnegöl'de husumetli iki taraf arasında çıkan tartışmada kan döküldü. Silahlı kavgaya dönen tartışmada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

TARTIŞMA ÇIĞIRINDAN ÇIKTI TABANCALAR ÇEKİLDİ

Saat 14.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Kozluca mahallesi yolunda, 2 grup arasında daha önceye dayanan husumetten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup birbirlerine tabancalarla defalarca ateş etti.

Silahlı kavga sonucunda Ahmet Kılıçaslan (25) ağır yaralanırken, Fırat D.(20) sırtından, Samet S.(21) ise elinden yaralandı. Yaralılar özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ahmet Kılıçaslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ACİL SERVİSTE TARAFLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Kavgayı duyan iki tarafın akrabaları İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde kavga etti.

Hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle taraflar ayrıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.