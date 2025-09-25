Kırıkkale'de husumetliler birbirine girdi! Silahın çıktığı kavgada kan döküldü

Gece saatlerinde Yuva Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde gençlerin tartışması silahlı kavgaya döndü. Öğrenilene göre, A.Ş. ve A.Y. ile husumetlisi olduğu öğrenilen R.Ü. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Silahlı kavgaya dönene tartışmada A.Ş. yanındaki tabancayla 19 yaşındaki R.Ü. bacağına isabet eden iki kurşun nedeniyle bacağından yaralandı.

YARALANAN GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki kurşunla yaralanan 19 yaşındaki şahıs, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İKİ SALDIRGAN YAKALANDI

Silahlı kavgaya karışan iki şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.