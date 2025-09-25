Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Kırıkkale'de husumetliler birbirine girdi! Silahın çıktığı kavgada kan döküldü

Kırıkkale'de husumetlilerin kavgasında kan döküldü. Bilinmeyen bir sebepten başlayan tartışmada 19 yaşındaki genç bacağına isabet eden iki kurşunla yaralandı. Olaya karışan iki kişi polis ekiplerinin müdahalesiyle yakalanarak gözaltına alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 09:18
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 09:18

Gece saatlerinde Yuva Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde gençlerin tartışması silahlı kavgaya döndü. Öğrenilene göre, A.Ş. ve A.Y. ile husumetlisi olduğu öğrenilen R.Ü. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Silahlı kavgaya dönene tartışmada A.Ş. yanındaki tabancayla 19 yaşındaki R.Ü. bacağına isabet eden iki kurşun nedeniyle bacağından yaralandı.

Kırıkkale'de husumetliler birbirine girdi! Silahın çıktığı kavgada kan döküldü

YARALANAN GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki kurşunla yaralanan 19 yaşındaki şahıs, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kırıkkale'de husumetliler birbirine girdi! Silahın çıktığı kavgada kan döküldü

İKİ SALDIRGAN YAKALANDI

Silahlı kavgaya karışan iki şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak . Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırıkkale'de husumetliler birbirine girdi! Silahın çıktığı kavgada kan döküldü
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mardin'de silahlı sopalı kavga: Yaralılar var!
Adana'da park yeri kavgasında kan döküldü: Baba öldü kızı yaralandı
ETİKETLER
#gözaltına alındı
#yaralanma
#silahlı kavga
#gençler
#Cinayet Bürosu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.