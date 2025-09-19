Adana'da park yeri kavgasında kan döküldü: Baba öldü kızı yaralandı

Adana Yüreğir'de park yeri tartışmasında kan döküldü. 19 Mayıs Mahallesi'nde evlerinin önüne araç park etme konusunda anlaşmazlık yaşayan Hasan Akgün ve Dalyan Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Dalyan Y. 39 yaşındaki Hasan Akgün'e ateş etti. Açılan ateş sonucu Hasan Akgün ve kızı A.A. (14) yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan baba Akgün, Adana Şehir Hastanesine, ayağından vurulan kızı A.A. ise Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Baba Akgün, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kızı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Dalyan Y.'yi gözaltına aldı.

Öte yandan, Akgün'ün cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.