Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Adana'da park yeri kavgasında kan döküldü: Baba öldü kızı yaralandı

Adana'da dehşet veren park yeri kavgasında kan döküldü... Hasan Akgün komşusu Dalyan Y. ile park yeri üzerine tartışmaya başladı. 39 yaşındaki baba Akgün ile komşusu arasındaki tartışma silahlı çatışmaya döndü. Komşu Dalyan Y.'nin açtığı ateş sonucunda baba Akgün olay yerinde hayatını kaybederken 14 yaşındaki kızı yaralandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Adana'da park yeri kavgasında kan döküldü: Baba öldü kızı yaralandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 13:17
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 13:19

Yüreğir'de park yeri tartışmasında kan döküldü. 19 Mayıs Mahallesi'nde evlerinin önüne araç park etme konusunda anlaşmazlık yaşayan Hasan Akgün ve Dalyan Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Dalyan Y. 39 yaşındaki Hasan Akgün'e ateş etti. Açılan ateş sonucu Hasan Akgün ve kızı A.A. (14) yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan baba Akgün, Adana Şehir Hastanesine, ayağından vurulan kızı A.A. ise Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Baba Akgün, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kızı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Dalyan Y.'yi gözaltına aldı.
Öte yandan, Akgün'ün cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AK Partili Cahit Onar trafik kazası geçirdi: Demirci Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı
Trafik magandası kamerada! Otobüs şoförüne camdan saldırdı
ETİKETLER
#adana
#şiddet
#cinayet
#öldürüldü
#Park Yeri Tartışması
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.