AK Partili Cahit Onar trafik kazası geçirdi: Demirci Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı

Demirci Belde Belediye Başkanı Cahit Onar'ın aracı, Kırıkkale-Ankara D200 karayolunun 23'üncü kilometresinde kaza yaptı. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. idaresindeki 35 GB 9150 plakalı otomobil ile A.A. yönetimindeki 43 KG 444 plakalı otomobil çarpıştı.Yapılan ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından kazada hafif şekilde yaralanan Onar hastaneye kaldırıldı.

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Engin Pehlivanlı, hastanede ziyaret ettiği Başkan Onar'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.