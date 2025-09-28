Menü Kapat
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Hava ambulans filosuna güçlü takviye: Yerli ve milli Gökbey helikopteri envantere katılıyor

Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı itibarıyla hava ambulans filosuna önemli bir araç katacak. TUSAŞ'ın yerli ve milli olarak geliştirdiği Gökbey helikopteri, sağlık ekipleri tarafından kullanılmaya başlayacak.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.09.2025
16:55
|
GÜNCELLEME:
28.09.2025
17:08

'nın hava ambulans filosu güçlenmeye devam ediyor. Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Eray Çınar, önümüzdeki yıl itibarıyla yerli helikopter 'i envantere katacaklarını açıkladı. Çınar, vatandaşlarla sundukları hizmetler hakkında geniş bilgiler de paylaştı.

Helikopter ambulanslarla 2008'den itibaren acil sağlık hizmeti sunduklarını anımsatan Çınar, "2025 yılı 8 aylık dönemde yaklaşık 4 bin saatlik uçuşla 2 bin 600 vaka taşıdık." bilgisini verdi.

Hava ambulans filosuna güçlü takviye: Yerli ve milli Gökbey helikopteri envantere katılıyor

50 BİN VATANDAŞA HELİKOPTER AMBULANS HİZMETİ SUNULDU

Çınar, hastaneler arası hasta nakillerinin yanı sıra deprem, sel, çoklu trafik kazası gibi durumlarda sağlık tesislerine helikopterler ambulanslarla hizmet verildiğini belirterek, "2008 yılında hizmet vermeye başladığımız günden itibaren ise yaklaşık 50 bin vatandaşımıza helikopter ambulansımız ile hizmet sunduk." dedi.

Helikopter ambulansların organ nakillerinde de devreye girdiğine dikkati çeken Çınar, "Organ transferlerinde vakit çok kısıtlı. Helikopter ambulanslarımızı organı naklederken ve nakil ekibinin transferinde de kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Helikopter ambulanslarda iki pilot, bir hekim ve bir sağlık personeli olmak üzere 4 personelin görev aldığını belirten Çınar, helikopter ambulans personelinin de kara ve deniz ambulanslarında olduğu gibi hizmet içi eğitimlerden geçtiğini vurguladı.

Hava ambulans filosuna güçlü takviye: Yerli ve milli Gökbey helikopteri envantere katılıyor

HAVA AMBULANS FİLOSUNA 'GÖKBEY' GELİYOR

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Çınar, helikopter ambulansların 15 bölgede hizmet verdiğini bildirerek, şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye'de kapsamadığımız herhangi bir alan bulunmamakta. 2026 yılı içerisinde ise filomuzu yerli, milli Gökbey helikopterlerimizle güçlendireceğiz. TUSAŞ'tan alımını gerçekleştireceğimiz yerli, milli helikopterlerimiz Gökbey'lerimiz ilk sivil sertifikalı helikopterler olacak.

Hava ambulans filosuna güçlü takviye: Yerli ve milli Gökbey helikopteri envantere katılıyor

Gökbey ile birlikte menzili daha uzun olan meteorolojik şartlara daha uygun ve daha fazla hasta taşıma kapasitesine sahip olan hava araçlarımızla bu hizmeti sunacağız. 2026'da 3 adet sivil sertifikasyonu tamamlanmış Gökbey helikopter ambulanslarımızla filomuzu güçlendirerek bu hizmeti daha güçlü bir şekilde sunacağız."

Hava ambulans filosuna güçlü takviye: Yerli ve milli Gökbey helikopteri envantere katılıyor

Doç. Dr. Çınar, helikopter ambulansların meteorolojik şartlara uygun olarak gün doğumu ve gün batımı şeklinde hizmet verdiğini belirterek, "Gökbey helikopter geldikten sonra gece görüşte değerlendirilerek gece görüş kabiliyeti de kazandırılabilir. Şu anda 200 kilometre saat hızla uçabilen hava araçlarımızla bu hizmeti vermekteyiz." dedi.

Hava ambulans filosuna güçlü takviye: Yerli ve milli Gökbey helikopteri envantere katılıyor
