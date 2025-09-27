Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Mavi Vatan'da büyük başarı! Savunma Sanayii Başkanı duyurdu

Türk savunma sanayisinin "mavi vatan"da milli hava savunma kabiliyetini artırma çalışmaları, uzun menzilli SİPER füzesiyle güçleniyor. Milli Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS) üzerinden gerçekleştirilen ilk SİPER atışı, başarıyla tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından, atış testinin görüntüsünü paylaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.09.2025
saat ikonu 16:42
|
GÜNCELLEME:
27.09.2025
saat ikonu 16:42

, ""da kabiliyetini güçlendirme yolunda dev bir adım daha attı. Milli Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS) üzerinden gerçekleştirilen uzun menzilli SİPER 1-D füzesinin ilk atış testi, büyük bir başarıyla tamamlandı.

Mavi Vatan'da büyük başarı! Savunma Sanayii Başkanı duyurdu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün’ün paylaştığı bu tarihi başarı, Türkiye’yi kendi gemisinden, kendi lançerinden ve kendi uzun menzilli hava savunma füzesini kullanabilen dünyadaki sayılı ülkeler arasında daha da üst sıralara taşıdı.

Mavi Vatan'da büyük başarı! Savunma Sanayii Başkanı duyurdu

Görgün, paylaşımında şunları kaydetti:

MAVİ VATAN'DA BÜYÜK BAŞARI!

"Başarı mavi vatanda yazıldı. Milli imkanlarla geliştirilen SİPER 1-D'nin, MİDLAS üzerinden gerçekleştirilen atışlı testi başarıyla tamamlandı. Bu başarıyla, kendi gemisinden, kendi lançerinden, kendi uzun menzilli hava savunma füzesini kullanabilen dünyadaki sayılı ülkeler arasındaki yerimizi daha da güçlendirdik.

Mavi Vatan'da büyük başarı! Savunma Sanayii Başkanı duyurdu

Başarıya katkı sunan Milli Savunma Bakanlığımıza, sahada her zaman yanımızda olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın kıymetli personeline, Başkanlığımız personeline ve tüm mühendislerimize teşekkür ediyorum.

Mavi Vatan'da büyük başarı! Savunma Sanayii Başkanı duyurdu


Bugün yazılan bu gurur, aynı zamanda Deniz Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümüne anlamlı bir armağan oldu. ️Kara, hava ve denizlerde tam bağımsız savunma hedefimize doğru azimle, kararlılıkla, mühendislerimizin alın teriyle…"

Mavi Vatan'da büyük başarı! Savunma Sanayii Başkanı duyurdu

Roketsan'dan yapılan paylaşımda da "Ülkemiz için üretmeye ve Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi. MİDLAS, geliştirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Türkiye'nin ilk milli fırkateyni ""a entegre edilmişti. MİDLAS ile gemiden orta irtifa HİSAR-D RF füzesiyle başarılı atış testleri yapılmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de savunma sanayi açıklaması: Kısıtlamalar kaldırılmalı
ETİKETLER
#Roketsan
#milli savunma bakanlığı
#hava savunma
#mavi vatan
#türk savunma sanayisi
#tcg istanbul
#Hava Savunması
#Sİper 1-d
#Mİdlas
#Sİper 1-d
#Mİdlas
#Füze Atışı
#Savunma Teknolojileri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.