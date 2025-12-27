Esenyurt'taki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Kontrolden çıktı, boş alana adeta uçtu

Kategoriler
İstanbul
Esenyurt'ta servis midibüsünün kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak boş araziye devrildiği kazanın olay anı görüntüleri ortaya çıktı. Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'ndaki kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre yağıştan dolayı boş araziye devrilen midibüsteki 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 7 kişinin yaralandığı bildirildi.