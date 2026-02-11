Atama kararlarının ardından Ali Yerlikaya ve Yılmaz Tunç'tan veda mesajı geldi: 'Allah'a emanet olun'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, İçişleri ve Adalet Bakanlıklarında bayrak değişimi yaşandı.

İÇİŞLERİ VE ADALET’TE YENİ DÖNEM

Karara göre; 4 Haziran 2023’ten bu yana İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Ali Yerlikaya’nın yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı. Adalet Bakanlığı’nda ise Yılmaz Tunç dönemi sona ererken, yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek getirildi.

ALİ YERLİKAYA’DAN VEDA VE TEBRİK MESAJI

Atama kararının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ali Yerlikaya, Mustafa Çiftçi’yi tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensip ve takdirleriyle 4 Haziran 2023 tarihinde başladığım İçişleri Bakanlığı görevimi kıymetli kardeşim Mustafa Çiftçi’ye devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin.

Bakanlığım süresince verdiği büyük desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum.

Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla görev yapan İçişleri Ailemizin her bir ferdine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Allah’a emanet olun."

https://x.com/AliYerlikaya/status/2021329829165928760

YILMAZ TUNÇ: "TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Adalet Bakanlığı görevini İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e devreden Yılmaz Tunç, veda mesajında 23 yıllık siyasi yolculuğuna ve demokrasi reformlarına dikkat çekti. Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olmak, davamıza gönül vermek bizler için her zaman gurur vesilesi olmuştur.

2001 yılında başlayan kutlu yolcuğumuzda AK Parti Kurucu İlçe Başkanlığı, Milletvekilliği, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı, AK Parti Meclis Grup Başkanvekilliği görevlerimizin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 4 Haziran 2023 tarihinde Adalet Bakanlığı görevinin tarafıma tevdi edilmesi milletimize ve devletimize hizmet etme sorumluluğumuzu daha da artırmıştır.

23 yıllık hükümetlerimiz döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin yüksek standartlı demokrasiye kavuşması ve Hukuk Devleti ilkesinin tahkimi yolunda gerçekleştirilen reformlara omuz vermenin onurunu yaşadık.



Bundan sonra da ülkemiz ve milletimiz için ter dökmeye, Türkiye Yüzyılı için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Adalet Bakanı olarak atanan Sayın Akın Gürlek’e görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum."

https://x.com/yilmaztunc/status/2021332776507809890