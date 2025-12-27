Tayvan 7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı

Kategoriler
Tayvan'ın kuzeydoğusundaki Yilan ili açıklarında deprem oldu. Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Yilan il merkezinin 32,3 kilometre doğusu olan deprem, 72,8 kilometre derinlikte kaydedildi.
7 büyüklüğündeki sarsıntı, Yilan ilinin yanı sıra Ada'nın kuzey, doğu ve batı kıyısındaki yerleşimlerde yoğun hissedildi. Depremin ardından can kaybı veya hasar bildirilmedi.