Barınak görüntüleri tepki çekti: Ankara Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Karataş Barınağında köpeklere ötenazi uygulandığıyla ilgili yayımlanan görüntüler infial uyandırdı. Barınakta köpeklerin öldürüldüğüyle ilgili iddialara ilişkin olarak belediye açıklama yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görüntüler sonrası soruşturma başlattı.

Barınak görüntüleri tepki çekti: Ankara Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı
27.12.2025
27.12.2025
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Karataş Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde köpeklerin katledildiğine dair görüntüler sosyal medyada yayıldı. Hayvanseverlerin tepki gösterdiği olay sonrası görüntülere dair açıklama yapıldı.

İHBAR KABUL EDİLDİ

ABB'den yapılan açıklamada, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, 25 Aralık'ta bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve söz konusu barınağa ait olduğu iddia edilen görüntüleri ihbar kabul ettiği, konunun tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Teftiş Kuruluna derhal inceleme talimatı verdiği hatırlatıldı.

Barınak görüntüleri tepki çekti: Ankara Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının da konuya ilişkin olarak adli soruşturma başlattığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Resmi makamlar tarafından, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait Karataş Hayvan Bakımevi dahil olmak üzere tüm barınaklarda gerekli incelemeler yapılmış, paylaşıma konu görüntülerin Ankara Büyükşehir Belediyesine ait herhangi bir barınakta çekilmediği ve belediyemizle herhangi bir ilgisinin bulunmadığı yönünde tespitlerde bulunulmuştur. Hafta sonu olması nedeniyle adli makamlarca yürütülen incelemelere ilişkin detaylı raporların tamamlanmasının ardından ayrıntılı bilgiler ve belgeler pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacaktır."

ETİKETLER
#Yaşam
