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Dünya
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 21:38
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 21:38

Nijerya’da askeri uçak düştü: ATR-42 tipi uçakta bulunan 32 kişiden kurtulan olmadı

Nijerya Hava Kuvvetleri'ne ait ATR-42 tipi bir uçak Ondo Eyaleti yakınlarında düştü. Benin City'den Lagos'a gitmekte olan uçakta bulunan 25 yolcu ve 7 mürettebat dahil 32 kişinin tamamı hayatını kaybetti.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Nijerya’da askeri uçak düştü: ATR-42 tipi uçakta bulunan 32 kişiden kurtulan olmadı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 21:38
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 21:38

’da meydana gelen uçak kazasında can kaybı sayısı belli oldu. Daha önce askeri helikopter olarak belirtilen hava aracının ATR-42 tipi uçak olduğu aktarıldı. Ondo Eyaleti'ne bağlı Igbokoda'daki Deniz Üssü yakınlarında düşen uçakta bulunan 25’i yolcu, 7’si mürettebat olmak üzere toplam 32 kişi hayatını kaybetti. Uçağın Benin City'den Lagos'a gittiği ifade edildi.

DEVLET BAŞKANI TINUBU: "KURTULAN OLMADI"

Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu, uçakta bulunanlardan kurtulan olmadığını doğrulayarak, "derin üzüntü" duyduğunu ifade etti. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Tinubu, "Hava Kuvvetleri Komutanı bana bilgi verdi ve kazanın nedeninin belirlenmesi ve gelecekte benzer olayların yaşanmasının önlenmesi amacıyla Nijerya Hava Kuvvetleri’ne derhal kapsamlı bir soruşturma başlatma talimatı verdim" dedi.

Nijerya’da askeri uçak düştü: ATR-42 tipi uçakta bulunan 32 kişiden kurtulan olmadı

Havacılık Bakanı Festus Keyamo ise, Hava Kuvvetlerine ait ATR-42 tipi uçağın pazartesi günü Benin City'den Lagos'a rutin bir görev için hareket ettiğini ve hava trafik kontrolörlerinin TSİ 11.13’te uçakla irtibatı kaybettiğini söyledi.
Kaza, Nijerya'da son yıllarda meydana gelen en ölümcül hava kazalarından biri oldu. Uçağın enkazı kıyıdaki Igbokoda kenti yakınlarında bulundu.

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ETİKETLER
#Nijerya
#Bola Tinubu
#Festus Keyamo
#Atr-42
#Igbokoda
#Ondo Eyaleti
#Dünya
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