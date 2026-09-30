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Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 05:43
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 05:54

Rusya'da askeri uçak düştü: Çok sayıda ölü var

Rusya'da orduya ait Tu-95 tipi askeri uçak, eğitimi uçuşu yaptığı sırada yerleşim olmayan alana düştü. Kazada 7 kişilik mürettebattan 6'sı hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Rusya'da askeri uçak düştü: Çok sayıda ölü var
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 05:43
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 05:54

'nın Amur bölgesinde uçak kazası meydana geldi. Yere çakılan askeri uçak alev topuna döndü.

HABERİN ÖZETİ

Rusya'da askeri uçak düştü: Çok sayıda ölü var

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Rusya'nın Amur bölgesinde eğitim uçuşu yapan Tu-95 tipi stratejik bombardıman uçağının düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, mühimmatsız uçuş gerçekleştiren Tu-95 tipi uçağın yerleşim bulunmayan bir bölgeye düştüğünü bildirdi.
Kazada mürettebattan 6 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 1 kişi sağlık kuruluşuna sevk edildi.
Kazanın nedenini belirlemek amacıyla bölgeye Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri komisyonu gönderildi.
Rus medyasında, uçakta yakıt patlaması olduğu ve motorların düşüş sırasında alev aldığı iddia edildi.
Nükleer silah taşıyabilen Tu-95 tipi uçağın 1992'den beri üretilmediği ve Rusya-Ukrayna savaşı sırasında aynı tipte 10'dan fazla uçağın düştüğü belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

EĞİTİM UÇUŞU YAPARKEN DÜŞTÜ

Rusya Savunma Bakanlığından kazaya ilişkin yapılan açıklamada, Tu-95 tipi stratejik bombardıman uçağının Amur bölgesinde eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi.

UÇAKTAKİ 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Uçağın yerleşim bulunmayan bir bölgeye düştüğü belirtilen açıklamada, mürettebattan 6 kişinin öldüğü, yaralanan 1 kişinin sağlık kuruluşuna sevk edildiği aktarıldı. Açıklamada, uçağın mühimmatsız uçuş gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.

Rusya'da askeri uçak düştü: Çok sayıda ölü var

KAZADA 'YAKIT PATLAMASI' İDDİASI

Kazanın nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri komisyonunun bölgeye gönderildiği ifade edildi. Rus medyasında yer alan haberlere göre, uçakta yakıt patlaması meydana geldiği ve motorların düşüş sırasında alev aldığı iddia edildi.

Nükleer silah taşıyabilen Tu-95 tipi uçağın 1992 yılından beri üretilmediği öğrenilirken, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında aynı tipteki 10'dan fazla uçağın düştüğü belirtildi.

Rusya'da askeri uçak düştü: Çok sayıda ölü var
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#rusya
#Rusya Savunma Bakanlığı
#Tu-95
#Amur Bölgesi
#Rus Hava Uzay Kuvvetleri
#Dünya
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