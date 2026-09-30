Rusya'da askeri uçak düştü: Çok sayıda ölü var

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İstanbul
Rusya'nın Amur bölgesinde uçak kazası meydana geldi. Yere çakılan askeri uçak alev topuna döndü.
Rusya Savunma Bakanlığından kazaya ilişkin yapılan açıklamada, Tu-95 tipi stratejik bombardıman uçağının Amur bölgesinde eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi.
Uçağın yerleşim bulunmayan bir bölgeye düştüğü belirtilen açıklamada, mürettebattan 6 kişinin öldüğü, yaralanan 1 kişinin sağlık kuruluşuna sevk edildiği aktarıldı. Açıklamada, uçağın mühimmatsız uçuş gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.
Kazanın nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri komisyonunun bölgeye gönderildiği ifade edildi. Rus medyasında yer alan haberlere göre, uçakta yakıt patlaması meydana geldiği ve motorların düşüş sırasında alev aldığı iddia edildi.
Nükleer silah taşıyabilen Tu-95 tipi uçağın 1992 yılından beri üretilmediği öğrenilirken, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında aynı tipteki 10'dan fazla uçağın düştüğü belirtildi.