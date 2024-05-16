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Nijerya'da camide korkunç saldırı: Kapıları kilitledi insanları canlı canlı yaktı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
16 May 2024 16:41 - Güncelleme : 16 May 2024 16:55
Nijerya&#039;da camide korkunç saldırı: Kapıları kilitledi insanları canlı canlı yaktı

Nijerya'nın Kano eyaletinde camide ibadet edenlere korkunç bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırgan, kapıları kilitleyip, camiyi ateşe verdi. 

Nijerya'nın Kano eyaletinde bir adam, caminin kapılarını kilitledi, benzin döküp camiyi ateşe verdi. Olay esnasında camide bulunan 40 kişiden 11'i hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. 

Nijerya'da camide korkunç saldırı: Kapıları kilitledi insanları canlı canlı yaktı - 1. Resim

SALDIRININ SEBEBİ MİRAS ANLAŞMAZLIĞI

Polis, 38 yaşındaki saldırganın tutuklandığını açıklarken saldırının bir miras paylaşımı konusunda ile anlaşmazlığı nedeniyle gerçekleştirildiğini belirtti. 

Gewaza bölgesinde sabah namazı sırasında gerçekleştirilen saldırı hakkında görgü tanıkları, alevlerin camiyi sardığını kapıları açmaya çalışanların feryatlarının duyulduğunu söylediler. 

Yerel basında çıkan haberlere göre, patlamayı duyan komşular içeride mahsur kalanların yardımına koştu.

Nijerya'da camide korkunç saldırı: Kapıları kilitledi insanları canlı canlı yaktı - 2. Resim

SALDIRIDA BOMBA KULLANILMADI

Polis, saldırının bir bomba patlaması olabileceğinden şüphelenerek, bomba uzmanlarının da bölgeye sevk edildiğini fakat saldırıda bomba kullanılmadığını açıkladı. 

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi halen hastanede tedavi görüyor.

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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