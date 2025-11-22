Nijerya'da okul baskını! Yüzlerce öğrenci, onlarca öğretmen kaçırıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın hükümeti Hristiyanlara yönelik saldırılara göz yummakla suçlayıp askeri harekat yapmakla tehdit ettiği Nijerya'da bir katolik Hristiyan okulu daha saldırıların hedefi oldu.

Çete üyeleri tarafından okula yapılan baskında 215 öğrenci ile 12 öğretmenin kaçırıldığı açıklandı. Okulun karşısında yer alan ormanlarda arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

47 OKUL KAPATILDI

The Guardian'ın haberine göre baskın, 2024 yılından bu yana ülke çapındaki en büyük rehin alma olayı olarak kayıtlara geçti. Nijerya hükümeti saldırının ardından 47 okulu önlem için kapattı.

Bu hafta yapılan son baskınlarda; bir yatılı okuldan 25 kız öğrenci, bir kilisede ise ayin sırasında 38 kişi kaçırıldı. Kilise yetkilisi, silahlı kişilerin ibadet eden kişi başına yaklaşık 69 bin dolar fidye talep ettiğini söyledi.

Nijerya, uzun süredir ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DAEŞ'in Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.