Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Nijerya'da okul baskını! Yüzlerce öğrenci, onlarca öğretmen kaçırıldı

Nijerya'daki bir katolik Hristiyan okuluna çeteler tarafından silahlı baskın düzenlendi. Baskın sonucu yüzlerce öğrenci ile onlarca öğretmen kaçırıldı. Baskın 2024 yılından bu yana ülke çapındaki en bübyük rehin alma olayı olarak kayıtlara geçti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Nijerya'da okul baskını! Yüzlerce öğrenci, onlarca öğretmen kaçırıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.11.2025
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
22.11.2025
saat ikonu 09:36

ABD Başkanı Donald Trump'ın hükümeti Hristiyanlara yönelik saldırılara göz yummakla suçlayıp askeri harekat yapmakla tehdit ettiği 'da bir katolik Hristiyan okulu daha saldırıların hedefi oldu.

Çete üyeleri tarafından okula yapılan baskında 215 öğrenci ile 12 öğretmenin kaçırıldığı açıklandı. Okulun karşısında yer alan ormanlarda arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

47 OKUL KAPATILDI

The Guardian'ın haberine göre baskın, 2024 yılından bu yana ülke çapındaki en büyük rehin alma olayı olarak kayıtlara geçti. Nijerya hükümeti saldırının ardından 47 okulu önlem için kapattı.

Bu hafta yapılan son baskınlarda; bir yatılı okuldan 25 kız öğrenci, bir kilisede ise ayin sırasında 38 kişi kaçırıldı. Kilise yetkilisi, silahlı kişilerin ibadet eden kişi başına yaklaşık 69 bin dolar fidye talep ettiğini söyledi.

Nijerya, uzun süredir ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra örgütleri ve DAEŞ'in Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İşgalci Yahudiler, İbrahim Camisi’ne baskın düzenledi
Pakistan'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
ETİKETLER
#saldırı
#terör
#Nijerya
#boko haram
#Kaçırılık
#Iswap
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.