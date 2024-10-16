Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Nijerya'da sel felaketi: 2 milyondan fazla kişi yerinden oldu

Nijerya'da sel felaketi: 2 milyondan fazla kişi yerinden oldu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
16 Ekim 2024 02:28 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 02:31
Nijerya&#039;da sel felaketi: 2 milyondan fazla kişi yerinden oldu

Nijerya'nın Kogi eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle sel felaketi meydana geldi. Eyalette 2 milyondan fazla kişinin yerinden olduğu bildirildi.

Nijerya​ yine sel​ felaketiyle karşı karşıya. Kogi Eyaleti Kızılhaç Afet Yönetim Sorumlusu Umar Y. Mahmud, yaptığı açıklamada, Niger ve Benue nehirlerinin taşması sonucu Kogi eyaletine bağlı 9 bölgede sel meydana geldiğini belirtti. Mahmud, sel felaketi nedeniyle 2 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu kaydetti.

ARAZİLER SUYA GÖMÜLDÜ

Kurtarma ekiplerinin, bölge sakinlerinin kamplara ve köylere tahliye edilmesine yardımcı olduğunu anlatan Mahmud, "Niger Nehri yükseldiği için durum şu anda çok kötü." ifadesini kullandı. Mahmud, sel felaketi nedeniyle 150 bin hektar arazinin su altına kaldığını da belirtti.

Nijerya'da sel felaketi: 2 milyondan fazla kişi yerinden oldu - 1. Resim

300 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nijerya'da bu yıl şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetmişti.

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
Nijeryasel

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...