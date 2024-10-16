Nijerya'da sel felaketi: 2 milyondan fazla kişi yerinden oldu

16 Ekim 2024 02:28 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 02:31

Nijerya'nın Kogi eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle sel felaketi meydana geldi. Eyalette 2 milyondan fazla kişinin yerinden olduğu bildirildi.

Nijerya​ yine sel​ felaketiyle karşı karşıya. Kogi Eyaleti Kızılhaç Afet Yönetim Sorumlusu Umar Y. Mahmud, yaptığı açıklamada, Niger ve Benue nehirlerinin taşması sonucu Kogi eyaletine bağlı 9 bölgede sel meydana geldiğini belirtti. Mahmud, sel felaketi nedeniyle 2 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu kaydetti.

ARAZİLER SUYA GÖMÜLDÜ

Kurtarma ekiplerinin, bölge sakinlerinin kamplara ve köylere tahliye edilmesine yardımcı olduğunu anlatan Mahmud, "Niger Nehri yükseldiği için durum şu anda çok kötü." ifadesini kullandı. Mahmud, sel felaketi nedeniyle 150 bin hektar arazinin su altına kaldığını da belirtti.

300 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nijerya'da bu yıl şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetmişti.