Nijerya'nın 3 farklı noktasında intihar saldırıları: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Nijerya'nın kuzeydoğusunda bulunan Borno eyaletinin 3 farklı noktasında intihar saldırıları düzenlendi. Saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetti, 108 kişi ise yaralandı.

GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 14:05
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 14:07

'nın Borno eyaletinde, dün akşam saatlerinde, eyaletin başkenti Maiduguri'nin 3 farklı noktasında, intihar saldırıları düzenlendi. Borno Eyaleti Polis Sözcüsü Nahum Daso, saldırılarda 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 108 kişinin yaralandığını kaydetti.

HABERİN ÖZETİ

Nijerya'nın Borno eyaletinde dün akşam saatlerinde başkent Maiduguri'de düzenlenen 3 intihar saldırısında 23 kişi hayatını kaybetti, 108 kişi yaralandı.
Saldırılar, Maiduguri'de bir pazar, hastane ve üst geçitte meydana geldi.
Saldırılarda intihar bombacılarının kullanıldığı belirlendi.
Borno Eyaleti Valisi Babagana Zulum, saldırıları kınadı ve özellikle Müslümanların ibadet döneminde sivillere ve ibadethanelere yönelik saldırıları kabul edilemez buldu.
Saldırıları henüz üstlenen bir grup olmazken, Boko Haram terör örgütü bu tür saldırılar düzenlemektedir.
Boko Haram, 2009'dan bu yana on binlerce kişinin ölümüne neden olan kitlesel terör eylemleri gerçekleştirmekte ve ülkenin sınır komşularında da saldırılar düzenlemektedir.
Saldırıların Maiduguri'deki bir pazar, hastane ve üst geçitte düzenlendiğini aktaran Daso, ön soruşturmanın, saldırıların intihar bombacıları tarafından yapıldığını ortaya koyduğunu söyledi.

''BARBARCA VE İNSANLIK DIŞI''

Öte yandan Borno Eyaleti Valisi Babagana Zulum, saldırıları kınayarak bunları "tamamen kınanması gereken, barbarca ve insanlık dışı" olarak nitelendirdi. Zulum, özellikle Müslümanların ibadetlerini yerine getirdikleri bir dönemde sivillere ve ibadethanelere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

BOKO HARAM TERÖR ÖRGÜTÜ

Bu arada saldırıları üstlenen olmazken örgütü bu tür saldırıları düzenliyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

