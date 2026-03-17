İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Ali Laricani'nin İran İslam Cumhuriyeti Donanması askerlerinin cenaze töreninin arifesinde yazdığı el yazısı" notuyla aktarıldı.

İran'ın önemli ismi Ali Laricani öldürüldü mü? İsrail'i yalanlayan nottaki detay

HABERİN ÖZETİ İran'ın önemli ismi Ali Laricani öldürüldü mü? İsrail'i yalanlayan nottaki detay İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, İran donanmasına ait IRIS Dena fırkateyninin ABD güçleri tarafından vurulmasının ardından şehit denizciler için bir mesaj yayınlarken, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise Ali Laricani'nin de öldürüldüğünü iddia etti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, İran donanmasının şehitleri için bir mesaj paylaştı. Mesajda, Dena'da hayatını kaybeden İran Deniz Kuvvetleri mensuplarının milletin fedakarlıklarının bir parçası olduğu belirtildi. İran donanmasına ait IRIS Dena fırkateyninin Hint Okyanusu açıklarında ABD güçleri tarafından vurulduğu iddia edildi. İran, geminin silahsız olduğunu ve saldırıda 104 İranlı denizcinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Ali Laricani'nin İran'a düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldüğünü ileri sürdü. İsrail Savunma Kuvvetleri, İran Devrim Muhafızları Besic Gücü Komutanı Gulam Reza Süleymani'nin ayrı bir saldırıda öldürüldüğünü açıkladı.

Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Yüce Allah'ın adıyla. Dena'da İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri'nin şehitleri, uluslararası zalimlere karşı mücadele eden bu dönemde ortaya çıkan cesur milletin fedakarlıklarının bir parçasıdır. Onların hatırası her zaman İran milletinin kalbinde yaşayacak ve bu şehitlikler, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun silahlı kuvvetler yapısında uzun yıllar boyunca temelini oluşturacaktır. Yüce Allah'tan bu değerli şehitlere en yüksek mertebeleri nasip etmesini niyaz ediyorum."

İran donanmasına ait "IRIS Dena" fırkateyni, Hindistan'da düzenlenen Milan 2026 Tatbikatı'ndan dönerken Hint Okyanusu açıklarında uluslararası sularda ABD güçleri tarafından denizaltıdan torpido ateşlenerek vurulmuştu.

İran, geminin silahsız olduğunu ve saldırıda 104 İranlı denizcinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ İLERİ SÜRMÜŞTÜ

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise yaptığı açıklamada, gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırılarda İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin hedef alındığını doğruladı. Katz, İsrail'in Laricani'nin İran'a düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü ileri sürdü. Katz, "Laricani ve Besic komutanı bir gecede ortadan kaldırıldı" ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri, ayrı bir saldırıda İran Devrim Muhafızları Besic Gücü Komutanı Gulam Reza Süleymani'nin öldürüldüğünü açıklamıştı.