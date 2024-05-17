Nil Nehri'nin kaybolan kolu Mısır piramitlerinin sırrı olabilir! Gizem çözülüyor

17 May 2024 11:08 - Güncelleme : 17 May 2024 11:37

ABD'deki Kuzey Carolina Wilmington Üniversitesi'nin yürüttüğü çok uluslu araştırma sayesinde Mısır piramitlerinin gizemi çözülmüş olabilir. Araştırmacılar, piramitlerin Nil Nehri'nin uzun bir süre önce kaybolmuş bir kolu sayesinde yapılmış olabileceğini açıkladılar. Piramitlerin yapılmasını sağlayan bu kol, şimdilerde çöl ve tarım arazilerinin altında.

NEHRİN KOLU SAYESİNDE TAŞLAR TAŞINMIŞ OLABİLİR

Arkeologlar, piramitlerin inşasında kullanılan taş blokların ve diğer malzemelerin yakınlardaki su yolu üzerinden taşınmış olabileceği ihtimalini değerlendiriyor. Henüz netliğe kavuşmayan sır üzerine açıklamalarda bulunan araştırma ekibinden Prof Eman Ghoneim, "Ama bu zamana kadar hiç kimse bu su yolunun yeri, şekli, boyutu ya da piramitlere yakınlığına dair net bir şey söyleyemiyordu" dedi.

GİZLİ KATMANLARIN GÖRÜNTÜLERİ OLUŞTURULDU

BBC'nin haberine göre bilim insanları, nehrin kaybolan kolunu haritaya dökebilmek adına radar uydu görüntüleri, tarihi haritalar, jeofizik etütler ve sediman karotlama (arkeologların kalıntı bulabilmek için kullandığı bir yöntem) gibi teknikler denediler. Ekip, radar teknolojisi sayesinde kum yüzeye nüfuz ederek, içinde sakladığı gizli katmanların görüntülerini oluşturmayı başardı.

Prof. Ghoneim "Tarihi Mısır piramitlerine yakın bölgede bulduklarımız arasında gömülmüş olan nehirler ve tarihi yapılar var" dedi.

''İŞÇİLERİ VE MALZEMELERİ TAŞIYAN SU YOLU''

Araştırma ekibinden Dr Suzanne Onstine konuya ilişkin şunları söyledi:

"Nehir kolunun lokasyonunu tespit edip, burada inşaat malzemeleri ve işçileri taşıyan bir su yolu olduğunu kanıtlayan verilere ulaşmış olmamız, piramitlerin nasıl inşa edildiğini açıklayabilmemize çok yardımcı oluyor" dedi.

NEHRİN KOLU MISIR PİRAMİTLERİNE YAKINDI

Nehrin yerinin yaklaşık 4700-3700 yıl önce inşa edilmiş olan 31 piramidin hemen sınırında olması ihtimali güçlendiriyor. Kaybolmuş olan bu nehir kolunun keşfi, piramitlerin neden Giza ve şu an Sahra Çölü içinde kalan El-Lisht bölgeleri arasında yoğunlaştığını da açıklıyor.

Araştırma raporuna, nehrin piramitlere yakınlığının, inşa sürecinde bu nehir kolunun "aktif ve operasyonel" olduğunu kanıtladığı belirtiliyor.