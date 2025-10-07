Menü Kapat
TGRT Haber
14°
Dünya
 07.10.2025

Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları belli oldu: 3 isim layık görüldü

Son dakika haberi... Nobel Filiz Ödülü'ne, "Elektrik devresinde makroskopik kuantum mekanik tünelleme ve enerji kuantizasyonunun keşfi" dolayısıyla John Clarke, Michel H. Devoret ve John M. Martinis layık görüldü.

Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları belli oldu: 3 isim layık görüldü
Nobel Ödülü'ne, John Clarke, Michel H. Devoret ve John M. Martinis layık görüldü. Ödül, "Elektrik devresinde makroskopik kuantum mekanik tünelleme ve enerji kuantizasyonunun keşfi" dolayısıyla verildi.

2024 Nobel Fizik Ödülü,"yapay sinir ağları ile makine öğrenimini sağlayan çalışmalara" imza atan ABD'li John Hopfield ve İngiliz asıllı Kanada vatandaşı Geoffrey Hinton'a verilmişti.

Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları belli oldu: 3 isim layık görüldü

NOBEL ÖDÜLLERİ

İsveçli Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine ölümünden sonra 9 Haziran 1900'de kurulan Nobel Vakfının insanlığa hizmette bulunanlara verdiği ödüller, dünyada en saygın ödüller olarak kabul ediliyor.

Nobel Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından, fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp olmak üzere 5 dalda en başarılı kabul edilen kişiler veya kuruluşlara veriliyor.

Bunlara ek olarak, Nobel Ekonomi Ödülü, 1968'de İsveç Merkez Bankasının Alfred Nobel'in anısına ekonomi dalında da ödül verilmesini kararlaştırmasıyla, ilk kez 1969'da verildi.

Nobel Ödülleri, her yıl Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenen törenle sahiplerine teslim ediliyor.

Öte yandan ödüllerin 1901'deki başlangıcından bu yana verilmediği birkaç yıl oldu. Toplamda 49 defa yapılan ödül iptallerinin çoğu, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında gerçekleşti.

Ödül törenleri, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de de yapılamamıştı.

