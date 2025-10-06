Nobel Tıp Ödülü'nün 2025 yılındaki sahipleri belli oldu

2025 Nobel Tıp Ödülü'nü "periferik bağışıklık toleransı" keşiflerinden dolayı Mary Brunkow, Fred Ramsdell ve Shimon Sakaguchi kazandı. İsveç’in Karolinska Enstitüsü bünyesindeki Nobel Meclisi tarafından yapılan açıklamada, “Laureatlar, bağışıklık sisteminin vücudun kendi dokularına saldırmasını engelleyen temel mekanizmaları ortaya çıkarmış ve bu alanda yeni tedavi yollarının önünü açmıştır” ifadelerine yer verildi.

Bu keşifler, kanser ve otoimmün hastalıklar gibi bağışıklık sistemiyle ilişkili birçok hastalığın tedavisinde yeni araştırma alanlarının doğmasına yol açtı.

Kazananlar, 11 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1,2 milyon dolar) para ödülünün yanı sıra, İsveç Kralı tarafından takdim edilen altın madalyayı da alacak.