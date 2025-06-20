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 | Onur Kaya

Norveç'in Tel Aviv Büyükelçiliğine bombalı saldırı

İsrail-İran savaşının gölgesinde dikkat çeken bir saldırı düzenlendi. Norveç'in Tel Aviv Büyükelçiliği binasına el bombası atıldı.

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Norveç'in Tel Aviv Büyükelçiliğine bombalı saldırı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.06.2025
saat ikonu 04:56
|
GÜNCELLEME:
20.06.2025
saat ikonu 05:07

İran'ın günlerdir füze saldırısı düzenlediği Tel Aviv'de bu kez saldırının hedefi Norveç'in büyükelçilik binası oldu.

İSRAİL'DEN SALDIRIYA KINAMA

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konutunun bahçesine el bombası atılan Norveç'in Tel Aviv Büyükelçisi Per Egil Selvaag ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Saldırıyı kınadığını belirten Saar, İsrail polisinin söz konusu saldırıyı düzenleyenleri bir an önce bulacağına ve kanuna teslim edeceğine inandığını ifade etti.

Norveç'in Tel Aviv Büyükelçiliğine bombalı saldırı

SALDIRIDA YARALANAN YOK

Öte yandan, İsrail basınındaki haberlere göre, Norveç Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamasında saldırıda herhangi bir çalışanının yaralanmadığını ekledi.

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NORVEÇ FİLİSTİN'İ TANIMA KARARI ALMIŞTI

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarının ardından Norveç, Mayıs 2024'te Filistin devletini tanıma kararı almıştı. İsrail Dışişleri Bakanlığı da buna karşın Norveç'in Filistin işlerine bakan diplomatlarının diplomatik statüsünü sonlandırmıştı.

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