Norveç'te ABD Büyükelçiliği yakınlarında şiddetli patlama

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın etkileri Orta Doğu'nun dışına taştı.

Norveç'in başkenti Oslo'da bulunan ABD Büyükelçiliği binası yakınlarında patlama oldu. Polis ekipleri bölgeden patlama sesleri yükseldiğini doğruladı.

Norveç polisine ait bir helikopter de büyükelçilik çevresinde havadan incelemelerde bulunuyor.

Olayda herhangi bir yaralanma bildirilmezken, sebebi henüz netleşemeyen patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı.