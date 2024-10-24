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Norveç’te tren kazası: Ölü ve yaralılar var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Ekim 2024 19:20 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 19:32
Norveç’te tren kazası: Ölü ve yaralılar var!

Norveç’te yolcu treni raydan çıktı. Yamaçtan düşen kayanın neden olduğu ifade edilen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı…

Norveç’te yolcu​ treninin raydan çıkması 1 kişi hayatını kaybederken, en az 4 kişi yaralandı. Trondheim kentinden Bodoe kentine giden yolcu treni raydan çıktı.

50 YOLCU BULUNUYORDU

Kazada, 1 kişi hayatını kaybederken, en az 4 kişi yaralandı. Yetkililer, trende en az 50 yolcunun bulunduğunu belirtirken, trendeki yolcular tahliye edildi.

Norveç’te tren kazası: Ölü ve yaralılar var! - 1. Resim

KAYA NEDEN OLDU

Polis, trenin raydan çıkmasına yamaçtan düşen bir kayanın neden olduğunu ifade etti. Trendeki yolcular tahliye edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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