Norveç’te tren kazası: Ölü ve yaralılar var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

24 Ekim 2024 19:20 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 19:32

Norveç’te yolcu treni raydan çıktı. Yamaçtan düşen kayanın neden olduğu ifade edilen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı…

Norveç’te yolcu​ treninin raydan çıkması 1 kişi hayatını kaybederken, en az 4 kişi yaralandı. Trondheim kentinden Bodoe kentine giden yolcu treni raydan çıktı. 50 YOLCU BULUNUYORDU Kazada, 1 kişi hayatını kaybederken, en az 4 kişi yaralandı. Yetkililer, trende en az 50 yolcunun bulunduğunu belirtirken, trendeki yolcular tahliye edildi. KAYA NEDEN OLDU Polis, trenin raydan çıkmasına yamaçtan düşen bir kayanın neden olduğunu ifade etti. Trendeki yolcular tahliye edildi. İlgili Haberler Afyonkarahisar'da korkunç kaza! Okul servisiyle otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var Son dakika | Bakan Özdemir Göktaş'ın bulunduğu araç kaza yaptı