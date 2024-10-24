Norveç’te tren kazası: Ölü ve yaralılar var!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Ekim 2024 19:20 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 19:32
Norveç’te yolcu treni raydan çıktı. Yamaçtan düşen kayanın neden olduğu ifade edilen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı…
Norveç’te yolcu treninin raydan çıkması 1 kişi hayatını kaybederken, en az 4 kişi yaralandı. Trondheim kentinden Bodoe kentine giden yolcu treni raydan çıktı.
50 YOLCU BULUNUYORDU
Kazada, 1 kişi hayatını kaybederken, en az 4 kişi yaralandı. Yetkililer, trende en az 50 yolcunun bulunduğunu belirtirken, trendeki yolcular tahliye edildi.
KAYA NEDEN OLDU
Polis, trenin raydan çıkmasına yamaçtan düşen bir kayanın neden olduğunu ifade etti. Trendeki yolcular tahliye edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı