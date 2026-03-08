Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Dünya
 Murat Makas

Norveç'teki ABD büyükelçiliğinde patlama

Norveç'in başkenti Oslo'da ABD Büyükelçiliği'nde patlama meydana geldi. Edinilen bilgilere göre hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadı.

Norveç'teki ABD büyükelçiliğinde patlama
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.03.2026
22:18
|
GÜNCELLEME:
08.03.2026
22:18

İran ve ABD arasındaki savaş devam ederken ABD'lileri korkutan bir olay yaşandı. 'in başkenti 'da ABD Büyükelçiliği'nde sesi duyulurken polis, ölü ya da yaralı olmadığını bildirdi.

ÖLÜ YA DA YARALI YOK

Norveç basınına göre polis, yerel saatle gece yarısı 01.00 civarında ABD Büyükelçiliği'nde patlama meydana geldiğini ve henüz ölü ya da yaralı bilgisi almadıklarını duyurdu.

Polis Sözcüsü Mikael Dellemyr, kamu yayıncısı NRK'ye yaptığı açıklamada, patlamanın büyükelçiliğin konsolosluk bölümünde meydana geldiğini ve küçük çaplı hasara yol açtığını belirtti.

Görgü tanıkları da patlamanın ardından binadan dumanların yükseldiğini söyledi. Polisin büyükelçilikle temasta olduğu fakat patlamanın sebebine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadığı kaydedildi.

Norveç Polisi İstihbarat Birimi Başkanı Frode Larsen, düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, saldırının büyükelçilik hedefli olduğunu düşündüklerini belirterek, şu anda şüpheli diyebilecekleri birisinin bulunmadığını ifade etti.

TERÖR SALDIRISI OLABİLİR

Saldırının dünyadaki mevcut güvenlik durumuyla ilişkili olabileceğine değinen Larsen, "Saldırının nedenlerinden birisi terör olabilir ancak buna kesin olarak inanmıyoruz. Tüm ihtimalleri araştırıyoruz." dedi.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide de NRK'ye yaptığı açıklamada, büyükelçilik ile irtibatta olduklarını belirterek, "Diplomatik misyonların güvenliği bizim için çok önemli. Olay şu anda polis tarafından soruşturuluyor." diye konuştu.

Bu arada NRK, büyükelçilik binası yakınlarında bulunan spor salonunun kapatıldığını aktardı.

