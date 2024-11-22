Nükleer tehditlere cevap! İngiltere savaş pozisyonu aldı: Bu gece istenirse hazırız

22 Kasım 2024 09:30 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 09:31

Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren Rusya'nın nükleer tehditlerine karşılık İngiltere'den cevap geldi. İngiltere Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Rob Magowan, Doğu Avrupa'nın önemine değinerek savaşa hazır olduklarını dile getirdi. İşte detaylar...

Rusya’nın Ukrayna’ya uzun menzilli füzelerle saldırması Avrupa’yı tekrar alarma geçirdi. Vladimir Putin’in ordusunun Doğu Avrupa’yı işgal girişiminde bulunması halinde İngiltere harekete geçeceğini açıkladı. İngiltere Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Rob Magowan, Rusya​'nın Doğu Avrupa'yı işgal etmesi halinde onları karşılayacaklarını belirterek, "İngiliz ordusunun bu gece savaşması istenirse bu gece savaşırız" dedi.

RUSYA 10 BİN KUZEY KORELİ ASKER KULLANDI

Healey, Ukrayna​'daki gelişmeler konusunda Lordlar ve Avam Kamarası üyelerine 2 brifing verildiğini belirtirken, Rusya'nın 10 bine yakın Kuzey Koreli askeri cepheye sürdüğünü ifade etti.

Rusya'nın nükleer tehditlerine karşı savunma bütçesini milli gelirin yüzde 2,5'ine çıkarmanın önemine vurgu yapan Healey, "İngiltere, NATO'nun doğu kanadına bir tümen konuşlandırıp varlığını sürdürebilir mi?" sorusunu gizli oturumda yanıtlayacağını belirterek cevapsız bıraktı.

İNGİLTERE: RUSYA'YI SAVAŞTA KARŞILARIZ

Healey yerine soruya yanıt veren Korgeneral Magowan, "Sayın Bakan'ın bu konuda gizli oturum teklif ettiğinin farkında olarak şunu söyleyebilirim; İngiliz ordusunun bu gece savaşması istenirse bu gece savaşırız. Eğer Ruslar bu gece Doğu Avrupa'yı işgale başlarsa onları savaşta biz karşılarız" diye konuştu.

Bu cevap üzerine Healey, "Zaten şu anda oradayız, Estonya'dayız" ifadesini kullandı.