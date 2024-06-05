Oğlu babasından rol çaldı! Meclis'e damga vuran yüz mimikleri kahkahaya boğdu

05 Haziran 2024 10:42 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 11:01

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Josh Rose, eski başkan Donald Trump'ın mahkemede suçlu bulunması üzerine eleştirilerini iletirken kimse kendisini dinleyemedi. Oturuma 6 yaşındaki oğlu Guy ile gelen Rose, babasından rol çaldı.

Cumhuriyetçi Parti üyesi Josh Rose, Trump'ın suçlu bulunmasının kötü bir karar olduğunu dile getirirken oğlu Guy kameralara birbirinden ilginç mimikleriyle yansıdı. Kamerayı fark etmesiyle gülümsemeye başlayan ardından dil çıkaran, gözlerini şaşı yapan Guy, komik hareketleriyle herkesi kırdı geçirdi.

Guy'ın o anları kısa sürede sosyal medya platformlarında yayıldı ve herkes Josh Rose yerine oğlunu konuşmaya başladı.

KAMERAYA GÜLÜMSE DEDİ OLANLAR OLDU

Daha sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Rose, "Bu, oğlum Guy'a küçük kardeşi için kameraya gülümsemesini söylememin bir sonucu" dedi.

Rose, daha sonra oğluyla Fox kanalına da konuk oldu.

Babasıyla Kongre'ye gittiğini anlatan Guy, "Baban tüm gün neler yaptı?" sorusuna verdiği "Sıkıcı şeyler yaptı durdu" cevabıyla izleyenleri yine güldürdü.