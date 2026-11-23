İsrail geçici Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, ülkedeki tüm tabelalardan ve resmi belgelerden Arapça yazıların kaldırılması gerektiğini savundu.

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HABERİN ÖZETİ Oğlu babasının yolunda! Yair Netanyahu İsrail'deki tabela ve resmi belgelerden Arapça yazıların kaldırılmasını istedi İsrail geçici Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun ülkedeki tüm tabela ve resmi belgelerden Arapçanın kaldırılması çağrısı Filistinli siyasetçilerin tepkisini çekti. Yair Netanyahu, sosyal medya hesabından Arapçanın kamusal alanda yasaklanması ve tüm tabelalar ile resmi belgelerden kaldırılması gerektiğini savundu. Ortak Liste lideri Yusuf Cabarin, Florida'da ikamet eden Yair Netanyahu'ya ırkçı önerilerini Florida Valisi'ne iletmesi tavsiyesinde bulundu. İsrail Meclisindeki Filistin asıllı milletvekili Ahmed Tibi, Arapçanın anadil olduğunu belirterek Netanyahu'nun ırkçılığının babadan kalma bir dil olduğunu ifade etti. İsrail Meclisinde 19 Temmuz 2018'de kabul edilen yasayla Arapça resmi dil olmaktan çıkarılıp özel statüye alınmış ve tek resmi dil İbranice olmuştu.

Yair Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arapçanın kamusal alanda yasaklanması çağrısında bulundu.

Arapçanın resmi statü almasının hiçbir sebebi olmadığını iddia eden oğul Netanyahu, "Ülkedeki tüm tabelalardan ve resmi belgelerden Arapça yazıların kaldırılmasının zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

"IRKÇI ÖNERİLERİNİ FLORIDA VALİSİ'NE İLET"

Oğul Netanyahu'nun açıklamalarına Filistinli siyasetçilerden sert tepki geldi. İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste lideri Yusuf Cabarin ise Yair Netanyahu'nun provokatif çıkışına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Yair Netanyahu'nun ABD'nin Florida eyaletinde ikamet ettiğine dikkati çeken Cabarin, "Dil konusundaki ırkçı önerilerini Florida Valisi'ne iletmeni öneririm." ifadesini kullandı.

"IRKÇILIĞIN BABADAN KALMA BİR DİL"

İsrail Meclisindeki Filistin asıllı milletvekili Ahmed Tibi de sosyal medya hesabından Yair Netanyahu'ya tepkisini şöyle ifade etti:

"Yair Netanyahu, Arapça bir anadildir. Senin ırkçılığın ise görünüşe göre babadan kalma bir dil. Arapça kalacak, baban ise yakında siyasi hayatımızdan silinip gidecek. Sen de öyle."

İsrail Meclisinde 19 Temmuz 2018'de kabul edilen Yahudi ulus-devlet yasasıyla Arapça resmi dil olmaktan çıkarılarak özel bir statü verilmiş, ülkenin tek resmi dili ise İbranice olmuştu.

Tel Aviv yönetimi söz konusu yasayla dünyanın değişik bölgelerindeki Yahudileri İsrail'e gelip yerleşmeye teşvik ederken 1948'de vatanlarından sürdüğü Filistinlilere geri dönme hakkı tanımayı ise reddediyor.