Öksürüğü 2 yıldır geçmiyordu! Kanser sanıldı gerçek bambaşka çıktı

25 Temmuz 2024 01:07 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 01:11

Karadeniz fıkrası değil gerçek! Rize'den Trabzon'a ambulans kaçırdı

Karadeniz fıkrası değil gerçek! Rize'den Trabzon'a ambulans kaçırdı

Kanser hastalığının şifası besin! 8 bin liradan satılan satılıyor: Yurt dışından talep yağıyor

Kanser hastalığının şifası besin! 8 bin liradan satılan satılıyor: Yurt dışından talep yağıyor

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Yerel basında çıkan haberlere göre, 54 yaşındaki Xu, geçmeyen öksürüğü için ilaç kullandı, bitkisel tedavi yollarına başvurdu.

Uyguladığı yöntemlere rağmen hiçbir iyileşme belirtisi göstermeyen Xu, şikayetinin devam etmesi üzerine hastaneye gitmeye karar verdi.

KÖTÜ HUYLU TÜMÖR SANILDI

Yapılan incelemeler sonucunda, Xu'nun sağ akciğerinde yaklaşık 1 santimetrelik kitle fark eden doktorlar, bunun kötü huylu tümör olabileceği ihtimali üzerinde durdu.

ACI BİBER PARÇASI FARKEDİLDİ

Doktorlar, kanser olabileceği düşündükleri Xu'ya tam teşhis koyabilmek için akciğer dokusundan parça alarak testler yaptı. Yapılan testler sonucu, doktorların kötü huylu tümör sandığı kitlenin acı biber parçası olduğu anlaşıldı.

Biber parçasının, 2 yıl önce yemek yediği sırada boğazına kaçtığını ve şiddetli şekilde öksürdüğünü hatırlayan Xu'nun yaşadıkları Çin'deki sosyal medya platformlarında oldukça ilgi çekti.