Okulda silahlı öğrenci alarmı! Polis vurarak etkisiz hale getirdi

02 May 2024 14:33 - Güncelleme : 02 May 2024 14:52

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir öğrenci okuduğu Mount Horeb Ortaokulu'na silahla geldi. Öğrencinin okula girmeden vurulduğu, ancak yine de önlem olarak bölgenin kontrol altına alındığı ifade edildi.

Yerel basında çıkan habere göre, bazı veliler, çocuklarının yakınlardaki bir otobüs parkına bırakılması için 5 saate kadar beklemek zorunda kaldı.

BAŞKA HİÇBİR ÖĞRENCİ VEYA ÇALIŞAN YARALANMADI

Wisconsin eyaleti başsavcısı Josh Kaul çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Olayda başka hiçbir öğrenci veya çalışanın yaralanmadığını ifade etti.

Polis, öldürülen ortaokul öğrencisinin erkek olduğu bilgisini dışında herhangi bir detay paylaşmadı. Okula ne tür bir silahla geldiği belirsizliğini koruyor.

"BU TÜR BİR OLAY EBEVEYNLERİN KABUSUDUR"

"Bu tür bir olay ebeveynlerin kabusudur" diyen eyalet başsavcısı Kaul, "Birinin silahla okula geldiğine dair bildirim yapıldı ve kolluk kuvvetleri olay yerine intikal etti. Bu çok tehlikeli bir durumdur" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamada olayın yaşandığı okulun perşembe günü itibaren tekrar eğitim ve öğretime devam edeceği ve olaydan etkilenen çalışan ile öğrencilere moral desteği verileceği bildirildi.