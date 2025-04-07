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 | Berrak Arican

Okullara tehdit mektupları gönderildi! Almanya'da aşırı sağ endişesi

Almanya'nın Duisburg şehrinde bazı okullara tehdit mektupları gönderildi. Aşırı sağcılar tarafından gönderilen tehditlerin ardından ilk ve ortaokulda eğitime ara verildi.

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Okullara tehdit mektupları gönderildi! Almanya'da aşırı sağ endişesi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.04.2025
saat ikonu 13:18
|
GÜNCELLEME:
07.04.2025
saat ikonu 13:18

Almanya'da aşırı sağ yükselirken Duisburg şehrinde endişe verici bir olay meydana geldi. Şehirdeki bazı okullara tehdit içerikli elektronik postalar gönderildi. Duisburg polisinden yapılan açıklamada, henüz ismi belirlenemeyen aşırı sağcıların, bazı okullara tehdit içerikli elektronik postalar gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, tehdit nedeniyle 15 ilk ve ortaokulda eğitime bir gün ara verildiği ve bu kapsamda 18 bin öğrencinin okula gidemediği kaydedildi.

Okullara tehdit mektupları gönderildi! Almanya'da aşırı sağ endişesi

TEHDİT MEKTUBUNDAKİ 'TEMİZLİK' KELİMESİ

Gönderilen elektronik postalarda "temizlikten" söz edildiği, bu kelimenin Nasyonal Sosyalizm döneminde Yahudilere, Sintilere, Romanlara ve engelli insanlara yönelik zulmü tanımlamak için de kullanıldığı ifade edildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Almanya'da aşırı sağ kaynaklı suçlar arttı mı?
Aşırı sağcı suçlarda geçen yıl 2023 yılına kıyasla yüzde 17,34’lük artış kaydedildi. 2023’te Almanya’da toplam 28 bin 945 aşırı sağcı suç kaydedilmişti. 2024 yılı ise özellikle siyasi motivasyonlu suçlar açısından daha karanlık bir tablo ortaya koydu. Bu suçların büyük çoğunluğunu propaganda suçları (21 bin 311) ve halkı kışkırtma suçları (5 bin 97) oluşturdu.
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