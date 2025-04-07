Okullara tehdit mektupları gönderildi! Almanya'da aşırı sağ endişesi

Almanya'nın Duisburg şehrinde bazı okullara tehdit mektupları gönderildi. Aşırı sağcılar tarafından gönderilen tehditlerin ardından ilk ve ortaokulda eğitime ara verildi.

Almanya'da aşırı sağ yükselirken Duisburg şehrinde endişe verici bir olay meydana geldi. Şehirdeki bazı okullara tehdit içerikli elektronik postalar gönderildi. Duisburg polisinden yapılan açıklamada, henüz ismi belirlenemeyen aşırı sağcıların, bazı okullara tehdit içerikli elektronik postalar gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, tehdit nedeniyle 15 ilk ve ortaokulda eğitime bir gün ara verildiği ve bu kapsamda 18 bin öğrencinin okula gidemediği kaydedildi.

TEHDİT MEKTUBUNDAKİ 'TEMİZLİK' KELİMESİ

Gönderilen elektronik postalarda "temizlikten" söz edildiği, bu kelimenin Nasyonal Sosyalizm döneminde Yahudilere, Sintilere, Romanlara ve engelli insanlara yönelik zulmü tanımlamak için de kullanıldığı ifade edildi.