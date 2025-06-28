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 | Berrak Arıcan

'Öldü' demişlerdi cenazede ortaya çıktı! Tahran'da İsrail saldırısında ölenler için tören

İran'ın başkenti Tahran'da İSrail saldırılarında öldürülen Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri dahil İranlı üst düzey askeri yetkililer, nükleer bilim insanları ve bazı siviller için cenaze töreni düzenlendi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.06.2025
saat ikonu 10:37
|
GÜNCELLEME:
28.06.2025
saat ikonu 10:41

İsrail’in 13 Haziran’da düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri dahil İranlı üst düzey askeri yetkililer, nükleer bilim insanları ve bazı sivillerin de aralarında olduğu 60 kişi için Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi.

'Öldü' demişlerdi cenazede ortaya çıktı! Tahran'da İsrail saldırısında ölenler için tören

PEZEŞKİYAN DA CENAZE TÖRENİNDEYDİ

Sabah saatlerinde Tahran Üniversitesi yerleşkesinde kılınan cenaze namazlarıyla başlayan törenlere Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başta olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

'Öldü' demişlerdi cenazede ortaya çıktı! Tahran'da İsrail saldırısında ölenler için tören

Tören alanında toplananlar ellerinde İran ve matemi simgeleyen siyah bayraklarla dualar ve mersiyeler okudu.

'Öldü' demişlerdi cenazede ortaya çıktı! Tahran'da İsrail saldırısında ölenler için tören

Zaman zaman ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

'Öldü' demişlerdi cenazede ortaya çıktı! Tahran'da İsrail saldırısında ölenler için tören

ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLEN ŞEMHANİ TÖRENDEYDİ

Törene, 13 Haziran'daki saldırılarda yaralandığı ve daha sonra hayatını kaybettiği iddia edilen eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Başdanışmanı Ali Şemhani ile Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral İsmail Kaani’nin de katıldığı görüldü.

'Öldü' demişlerdi cenazede ortaya çıktı! Tahran'da İsrail saldırısında ölenler için tören

İnkılap Meydanı’ndan Azadi Meydanı’na kadar büyük bir halk topluluğunun eşliğinde taşınan cenazeler oradan da bir kısmı Tahran olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde toprağa verilecek.

'Öldü' demişlerdi cenazede ortaya çıktı! Tahran'da İsrail saldırısında ölenler için tören
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ETİKETLER
#saldırı
#İsrail
#iran
#cenaze
#İran Genelkurmay Başkanı
#Nükleer Biliminsanları
#Dünya
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